В Польше противники запрета абортов перекрывают дороги

В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за ужесточения законодательства в отношении абортов.

Протесты защитников прав женщин охватили около 150 городов. Десятки тысяч человек в автомобилях, на велосипедах или пешком блокировали движение на дорогах, передает агентство Reuters.

В Варшаве демонстранты перекрыли основные перекрестки города, примерно на час заблокировав движение автомобилей и трамваев. Некоторые люди вышли на улицы с транспарантами, на которых было написано: "Хотелось бы сделать аборт правительству". Полиция применила перцовый газ, чтобы не допустить столкновений участников протестов со сторонниками запрета абортов.

В Кракове протесты прошли под лозунгом "Это война".

В воскресенье тысячи людей в разных городах протестовали у католических храмов. В Познани несколько десятков человек провели демонстрацию в храме во время мессы – с плакатами "Женщины-католички тоже имеют право на аборт". В Лодзи на митинг у входа в храм пришли около 2 тысяч человек. В некоторых городах лозунги в защиту права на аборт неизвестные написали на стенах храмов.

На прошлой неделе Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. Этим положением объясняли 98 процентов всех легальных абортов в стране. Теперь же легальный аборт в Польше возможен только в случае, если беременность наступила в результате изнасилования или угрожает жизни женщины.

За решение проголосовали 11 из 13 судей. Суд удовлетворил обращение более 100 депутатов Сейма от четырех партий, в том числе от правящей консервативной партии "Право и справедливость".

Ежегодно в Польше проводится около тысячи легальных операций по прерыванию беременности, однако группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди польских женщин, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80-120 тысяч.