В Беларуси задержали сотрудницу "Ельцин-центра" Марину Петрушко

В Барановичах Брестской области Беларуси сотрудники милиции задержали руководителя интернет-проектов "Ельцин центра" Марину Петрушко. Ей вменяют участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу "Ельцин центра".

Петрушко родом из Барановичей. Она ехала туда навестить свою мать, которая болеет и перенесла инсульт. Петрушко поместили в изолятор временного содержания местного РОВД. Она сообщила, что там очень холодно из-за отсутствия отопления. Сотрудница "Ельцин центра" пробудет в изоляторе до суда, который должен состояться сегодня или завтра. Петрушко свою вину не признаёт.

"Ельцин центр" был открыт в 2015 году. Его главным объектом является Музей первого президента России Бориса Ельцина, посвященный личности политика и современной политической истории России. На площадках центра проводятся лекции, выставки, показы документального кино и другие общественные мероприятия.