Ростовский министр ушла на пенсию после гибели пациентов на ИВЛ

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию. Она занимала этот пост 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

Это произошло на фоне скандала в связи с гибелью, предположительно, из-за нехватки кислорода 13 находивших на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) пациентов с COVID-19 в больнице №20 Ростова-на-Дону.

Информация об этом на днях появилась ростовском издании 161.ru . Администрация больницы и власти города заявили, что проблем с поставкой кислорода в медучреждение не было. Тем не менее, Следственный комитет, Росздравнадзор и Роспотребнадзор начали проверку.

В Ростове также создали комиссию по расследованию ситуации. 26 октября она сообщила, что перебои с кислородом в больнице были. Информацию об этом указали в своем рапорте два врача-реаниматолога, которые работали в отделении.

По данным местных медиков, подобные сбои в последние несколько недель возникли из-за проблем со снабжением.

О нехватке медицинского кислорода также недавно заявили власти Курской области.



Министерство промышленности и торговли запросили российские металлургические компании об их возможностях по производству медицинского кислорода для обеспечения российских больниц на фоне пандемии коронавируса. Об этом РБК рассказали источники в трех крупных металлургических компаниях и подтвердили в пресс-службе ведомства.