"Это война с народом". Почему москвичи против строительства метро

Жители юго-запада Москвы провели акцию "Бессмертный сквер", приурочив её к 10-летию правления мэра столицы Сергея Собянина. Так они выступили против планов московских властей по строительству новой линии метро в их районе.

Дом 24 по улице Дмитрия Ульянова в Москве давно называют "генеральским". Квартиры здесь в своё время получили 266 участников Великов Отечественной войны. Более ста из них – члены высшего командного состава, генералы, адмиралы и маршалы. Теперь в доме живут их потомки. 23 октября они с соседями по району вышли на акцию "Бессмертный сквер" в ту часть сквера перед домом, которую ещё не огородили строительным забором. По аналогии с "Бессмертным полком" они принесли в сквер свечи и портреты своих родственников – участников ВОВ:

– Вот за что он воевал? – рассуждает местная жительница Нина Коршикова, показывая портрет отца-фронтовика Ивана Рощупкина. – За меня, наверное, за Москву, а теперь смотрите, всё разрушается! Во что бульвар превратили? Беспредел это!

Она участвовала в сборе подписей жителей против проекта и наблюдала за ходом публичных слушаний. По её мнению, большинство соседей не поддерживают строительство.



"Это война с народом"

– Мы заявляем, что градостроительная политика в Москве сейчас – это разрушение города, – начала акцию "Бессмертный сквер" муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова. – Руководство ведёт себя как захватчики. Это война с народом. Мы, дети и внуки тех, что защищал родину, должны продолжить их дело. Мы находимся под окнами "генеральского дома". И этот дом, как десятки других домов, может пострадать от преступного по своей безграмотности, ненужности и коррупционной сущности проекта метро, который, как мы заявляем, не нужен городу в том виде, в котором нам его предлагают!

Вдоль "генеральского дома" и соседствующих с ним зданий прямо на зелёной территории бульвара (по планам она будет вырублена) начались подготовительные работы по строительству новой ветки метро. Она соединит город с Новой Москвой – огромной территорией (до Калужской области) к юго-западу от столицы, добавленной к городу в 2012 году.

Юго-запад Москвы – давняя головная боль строителей из-за грунтовых вод и оползней вдоль Москва-реки. Его и застраивать начали только в пятидесятые. Здесь буквально пошла трещинами эскалаторная галерея на Воробьёвых Горах. Отсюда пришлось переносить место для будущего памятника князю Владимиру: теперь он установлен у въезда в Кремль на Боровицкой площади.

Асфальт у "генеральского дома" вспучился, из недр пошли густые грунтовые воды болотно-жёлтого цвета

Власти обещали станции глубокого заложения, но строить их уже собираются открытым способом, вырыв котлован глубиной 2 десятка метров. Местные жители опасаются, что их дома ждёт разрушение от ведущихся работ, котлован появится слишком близко к домам, и здания потом признают аварийными, а их самих по программе реновации переселят куда-нибудь за МКАД, отправив как раз по свежепостроенной ветке метро.

После начала работ в сквере случился небольшой техногенный коллапс: асфальт у "генеральского дома" вспучился, из недр пошли густые грунтовые воды болотно-жёлтого цвета. Коммунальщики не могли откачать её несколько дней, убеждая, тем не менее, что строительство метро здесь ни при чём. Но проблема так никуда и не ушла, и этой жёлтой жиже жители завели одноимённый аккаунт в инстаграме.

Решение уже принято

Житель "генеральского дома" Дмитрий Ларионов – сын генерал-лейтенанта. Рассказывает, что отец, фронтовик и сотрудник Генштаба Валентин Ларионов, очень гордился такой наградой за выслугу лет. Валентин пообещал, что сохранит это наследие.

Наверное, нас всё-таки спасут доблестные метростроевцы от разрушений

– Специалисты говорят, что грунты здесь очень своеобразные, если не сказать опасные, – говорит Дмитрий Ларионов. – Вполне могут быть на какой-то глубине водяные линзы. Были прецеденты, когда строительные работы в неудачном месте вызывали коррозию почвы и её движение. Вы представляете, вот эта махина – 18 подъездов – начнёт съезжать в котлован, который как раз вырыт на длину этого дома? Мы слышим от строителей, что обычно при таких проектах строят заградительную стену, укрепляют почву. Но мы не слышим этого от ответственных за проект специалистов. Мы не говорим, что всё обязательно разрушится. Наверное, нас всё-таки спасут доблестные метростроевцы от разрушений. Но в таком подвешенном состоянии мы находимся уже два года. И зачем такое напряжение создавать?

У властей два ответа на все вопросы: "вам не о чем беспокоиться" и "решение уже принято", сокрушается Дмитрий Ларионов. На регулярные митинги местных жителей могли бы прийти ответственные за проект и подтвердить, что беспокоиться не о чем. На обращения приходят отписки, а на публичных слушаниях активисты обнаружили фальсификации.

"Хорошо, там Путина не написали"

В рекламных буклетах к проекту свои восторженные отклики на новую ветку метро оставили несуществующие люди: активисты обнаружили, что в буклетах использовались фотографии, взятые из интернета, сообщал телеканал "Дождь". Среди проголосовавших за проект на публичных слушаниях в апреле 2019 года они обнаружили мёртвые души, буквально своих умерших соседей. И ещё пару сюрпризов:

У нас Чубайс "за" проголосовал, Бабурин "за" проголосовал

– Мы их поймали за руку, когда в последний день они более 6 тысяч подписей принесли в префектуру, вспоминает член общественного совета Академического района Москвы Павел Сидоров. – Там был скандал, чуть до драки не дошло, у нас даже часть этих подписей, сделанных одной рукой, сохранилась. После того, как префектура выложила протоколы, начали изучать. У нас Чубайс "за" проголосовал, Бабурин "за" проголосовал. Люди, которые фальсифицировали, даже не знали, кто такой Чубайс, и кто такой Бабурин. Мы связывались с Бабуриным, тот сказал, что вообще ничего об этом не знает. Хорошо, там Путина не написали, он же тоже в Гагаринском районе прописан.

Планы на ветку метро в Новую Москву у властей были давно, рассказывает Павел Сидоров, но, по его словам, авторы проекта создавали видимость диалога с местными жителями, говорили о шести различных вариантах ее строительства. Но ещё в декабре 2018 года, заявляет активист, на Госзакупках появился тендер, где "уже все было расписано". Людей сознательно вводили в заблуждение, ещё когда обещали, что станции будут глубоко под землёй, считает Павел Сидоров:

Мы начали проводить общественные инспекции. Выяснили, что у них нет документов

– Люди поняли, что Собянин их просто обманул, просто кинул. Вот это людей очень бесит, что их мнение не уважают, с их мнением не считаются, что их можно обманывать и строить по своим изначальным планам. Уже начались подготовительные работы, перекладка коммуникаций. Из зоны метро выносятся все магистрали, газ, электричество, канализация и так далее. Мы начали проводить общественные инспекции. Выяснили, что у них нет документов! Мосводоканал начал перекладывать коммуникации еще зимой. Они просто работали по аварийному ордеру, то есть делали вид, что это у них авария – одновременно 15 аварий в Академическом районе. А буровой раствор начал выходить в подвале "генеральского дома" и на проезжей части. Не техногенная катастрофа, наверное, но очень серьезное нарушение, то есть за это лицензию отзывают у компании, – рассказывает Павел Сидоров.

"Строительство является безопасным"

Строительство Коммунарской линии метро курирует московский Комплекс градостроительной политики и строительства. Радио Свобода не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства. На его сайте в описании проекта утверждается, что тоннели новой линии метро закроют шестиметровыми щитами "с использованием высокоточной железобетонной обделки". Авторы проекта уверяют, что это стандартная практика, испытанная при строительстве большинства московских тоннелей метро. "Проектом предполагается, что тоннели на этом участке будут проложены на глубине 30 метров и более – это примерно высота 12-этажного дома, что исключает воздействие метрополитена на окружающую застройку", – цитирует ведомство Валерия Кивлюка, замдиректора по строительству объектов метрополитена АО "Мосинжпроект".

Имеющаяся транспортная инфраструктура не справится с возрастающим пассажиропотоком

"Строительство новых станций Коммунарской линии является полностью безопасным, – приводит Стройкомплекс слова научного руководителя НИЦ Тоннельной ассоциации России Валерия Меркина. – Жители ближайших домов не почувствуют неудобств, связанных с прокладкой тоннелей". Кроме того, как уверены в Стройкомплексе, Коммунарская линия разгрузит существующие ветки метро, иначе "имеющаяся транспортная инфраструктура не справится с возрастающим пассажиропотоком".

В Новую Москву для разгрузки старой планировался трансфер правительственных учреждений, вплоть до строительства Парламентского центра в Коммунарке. Парламентарии, впрочем, отказались ехать работать за МКАД. Возникли и финансовые сложности, по-прежнему актуальные.

Новую Москву при этом продолжают интенсивно застраивать: к 2035 году рассчитывают достичь там отметки в 100 миллионов квадратных метров недвижимости, 60 процентов из них – жильё, под него и под аппетиты девелоперов и прокладывают метро, считают протестующие.