Казахстан использовал фразу Бората в официальном слогане для туристов

Коронная фраза персонажа актёра Саши Барона Коэна, — Бората, — стала официальным слоганом туристической кампании Казахстана. Правительство страны неоднократно критиковало фильмы о Борате, оскорбляющие, с точки зрения чиновников, образ Казахстана и его жителей.

Фильмы "Борат" рассказывают историю о жителе Казахстана Борате Сагдиеве, приезжающего в США и знакомящегося с местным обществом. Первая картина собрала в прокате больше 260 миллионов долларов, Барон Коэн получил за неё премию "Золотой глобус" как лучший комедийный актёр.

Фильмы вызвали резкую негативную реакцию казахских властей. Картина была к прокату в стране. В 2009 году казахские операторы кабельного телевидения отказались транслировать фильм, шедший в эфире ретранслируемой ими российской версии MTV. "По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами", — сообщил МИД страны после выхода второго фильма.

Несмотря на это в октябре 2020 года Совет по туризму при правительстве страны одобрил концепцию рекламных роликов, использующих фразу Бората — "Very nice!", пишет издание "Информбюро". В четырёх 12-секундных роликах герои рассказывают о природе, достопримечательностях и традиции Казахстана одной и той же фразой: "Very nice!" (очень хорошо).

Сам Барон Коэн узнав о рекламе, сообщил редакции The New York Times, что Казахстан из его фильмов не имеет ничего общего с настоящей страной. "Я выбрал его только потому, что американцы о нём ничего не знают", — написал он. Так же он комментировал обвинения в расизме.