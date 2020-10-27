Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, меняющий порядок формирования правительства. Он, в частности, разрешает президенту увольнять премьер-министра без его кабинета.

Согласно новой процедуре формирования правительства — премьер-министр, вице-премьеры и федеральные министры назначаются президентом после их утверждения депутатами нижней палаты парламента.

Кандидатуры вице-премьеров и министров Госдуме можно будет предложить трижды. При отклонении депутатами три раза президент может назначить их самостоятельно. Министры обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, иностранных дел и юстиций напрямую назначаются президентом.

Кандидата на пост премьера будет выдвигать президент, а министров — премьер. Глава государства обязан утвердить последних, однако может позднее отстранить любого из них. Кроме того, у него появилась возможность увольнять премьер-министра без увольнения остальных министров. Раньше отставка главы правительства означала автоматическую отставку всего его кабинета.