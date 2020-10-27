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ЕСПЧ коммуницировал жалобу Ирины Славиной, поданную незадолго до гибели

Гражданская панихида по журналистке Ирине Славиной, Нижний Новгород

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы семнадцати граждан России, оштрафованных российскими судами за "неуважение к власти в интернете".

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что среди заявителей была нижегородская журналистка Ирина Славина, покончившая с собой после многочисленных штрафов и давления на неё со стороны властей. Также среди заявителей – политолог Фёдор Крашенинников, которому первым в России назначили арест за повторное нарушение статьи Административного кодекса о неуважении к власти.

Заявители пожаловались в ЕСПЧ на нарушение прав на свободу выражения мнения, справедливый суд и личную неприкосновенность.

Закон об административных наказаниях за неуважение к власти в интернете, разработанный сенатором Андреем Клишасом, вступил в силу весной 2019 года. За первый год действия закона было возбуждено сто административных дел, большая часть из них – за негативные высказывания о президенте Владимире Путине. Общая сумма штрафов, выписанных судами нарушителям, – 1 миллион 600 тысяч рублей.

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