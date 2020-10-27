ЕСПЧ коммуницировал жалобу Ирины Славиной, поданную незадолго до гибели

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы семнадцати граждан России, оштрафованных российскими судами за "неуважение к власти в интернете".

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что среди заявителей была нижегородская журналистка Ирина Славина, покончившая с собой после многочисленных штрафов и давления на неё со стороны властей. Также среди заявителей – политолог Фёдор Крашенинников, которому первым в России назначили арест за повторное нарушение статьи Административного кодекса о неуважении к власти.

Заявители пожаловались в ЕСПЧ на нарушение прав на свободу выражения мнения, справедливый суд и личную неприкосновенность.

Закон об административных наказаниях за неуважение к власти в интернете, разработанный сенатором Андреем Клишасом, вступил в силу весной 2019 года. За первый год действия закона было возбуждено сто административных дел, большая часть из них – за негативные высказывания о президенте Владимире Путине. Общая сумма штрафов, выписанных судами нарушителям, – 1 миллион 600 тысяч рублей.