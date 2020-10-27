Средний штраф за семейное насилие в России - немногим выше 5 тыс

Правозащитная организация "Зона права", проанализировав статистику Судебного департамента при Верховном суде России за первую половину текущего года, сообщает, что средний штраф за семейное и бытовое насилие в стране составил 5 тысяч 232 рубля.

К семейно-бытовому насилию "Зона права" относит преступления, предусмотренные статьями уголовного кодекса об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, истязании, нанесении побоев лицом, ранее подвергнутом административному наказанию, а также статьёй административного кодекса о побоях.

По уловным статьям суды привлекли к отвественности 1 858 человек за полгода. Отмечается, что почти треть из них не имеют постоянного источника дохода.

По административной статье о побоях суды рассмотрели более 79 тысяч дел и привлекли к ответственности свыше 50 тысяч россиян, оштрафовав их в общей сложности на 218 миллионов рублей.

"Зона права" отмечает, что средний штраф за побои почти равен минимальному наказанию по соответствующей статье - пяти тысячам рублям. В то время как максимально возможный штраф - 30 тысяч.