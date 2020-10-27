В Дагестане по поручению властей срывают англоязычные вывески

В Дагестане по поручению исполняющего обязанности главы республики Сергея Меликова с магазинов срывают англоязычные вывески.

Так, сотрудники администрации Махачкалы сорвали ночью вывеску и рекламные плакаты с магазина спортивных товаров New Balance. Представители магазина отметили, что их никто не поставил в известность и назвали совершивших это "вандалами".

Ранее о рейде по демонтажу рекламы, которая содержит слова на английском языке, отчиталась администрация Хасавюрта.

Генерал-полковник Сергей Меликов, бывший заместитель главнокомнадующего войск национальной гвардии России, был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана 5 октября. Спустя две недели на заседании и совета по развитию градостроительства он поручил до конца ноября "навести порядок" с наружной рекламой.

Меликов возмутился тем, что многие кафе и магазины в Дагестане носят названия иностранных городов, да ещё и названия эти написаны, как выразился чиновник, "на латинском языке" и "в условиях, когда всё зло идёт оттуда". Чиновник заявил, что "такая реклама не отвечает никаким нравственным ценностям".

"Пусть названия соответствуют тому месту, в котором мы проживаем, - резюмировал он. - Пусть это будут "Дербентские огни", "Дагестанский рассвет", что угодно. А то ощущение, что в чикагских трущобах находишься".