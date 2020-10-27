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Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь

Виталий Шкляров

Политтехнолог Виталий Шкляров покинул пределы Беларуси. Об этом стало известно во вторник, 27 октября, сообщило белорусское издание Tut.by. Три дня назад положение Шклярова обсуждали по телефону Александр Лукашенко и глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Помпео в разговоре с Лукашенко призвал к снятию со Шклярова всех подозрений разрешению его выезда из Беларуси.

Виталий Шкляров - один из обвиняемых по делу блогера и предпринимателя Сергея Тихановского, бывшего претендента на участие в президентских выборах в Беларуси в 2020 году. Следствие по уголовному делу не закончено.

Виталий Шкляров, уроженец Гомеля. Он позиционирует себя как "американский, немецкий и российский политический консультант и политтехнолог. У него есть опыт работы советником избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова, сообщает издание Tut.by.

Супруга Шклярова — гражданска США, работает в американском посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский дипломатический паспорт.

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить свою мать. Почти три месяца он содержался в следственном изоляторе. Во время заключения, он на ногах перенёс коронавирус. 10 октября он был среди участников встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ и вскоре вышел на свободу.

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