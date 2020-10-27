Омские врачи привезли больных COVID-19 к зданию Минздрава

В Омске машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Минздрава и включили сирены - таким образом врачи попытались обратить внимание властей на нехватку мест в местных больницах и отказы принимать тяжелобольных.

Сообщается, что в одной из машин находилась 70-летняя пациентка с 81% поражения лёгких. Медики возили её по городу более десяти часов, но ни в одной из больниц женщину не приняли, сославшись на нехватку мест.

"Везти больную домой я не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям", - объяснила в разговоре с местным изданием "НГС Омск" одна из медиков бригады скорой помощи. Она добавила, что ситуация, когда пациентов не принимают в больницах, возникают каждую смену.

В ещё одной машине находился 85-летний мужчина с 88% поражения лёгких, и его тоже не могли госпитализировать.

В итоге акция протеста врачей скорой помощи привела к тому, что больных всё же положили в одну из городских больниц.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области выявлено в общей сложности свыше 15 тысяч случаев заболевания, из них почти пять тысяч - за последний месяц. 402 пациента скончались.

Всего в России за последний месяц прирост новых случаев заражения COVID-19 дважды становился рекордным - более 17 тысяч случаев в сутки. 27 октября в стране было выявлено 16 тысяч 550 заболевших. В данный момент, по официальным данным, болеют больше 360 тысяч человек.

Умерли от коронавируса с начала пандемии свыше 26 тысяч россиян.