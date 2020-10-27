Умер детский поэт и переводчик Михаил Яснов

Русский поэт, писатель и переводчик Михаил Яснов умер на 75 году жизни в Санкт-Петербурге 27 октября. Об этом сообщила его жена Ася Петрова.

Широкому кругу Яснов был известен, прежде всего, своими стихотворениями для детей. В первой его книге "Лекарство от зевоты" в 1979 году было опубликовано стихотворение "Чучело-мяучело". В 1982 по его мотивам был снят мультфильм Инессы Ковалевской.

В 2015 году Яснов получил премию "Просветитель" за книгу о детской поэзии "Путешествие в Чудетство". Кроме детской литературы, Яснов переводил французских поэтов и писателей, в том числе, Артюра Рембо, Жана Кокто и Поля Верлена.

Яснов был гостем эфиров Радио Свобода.