Ту-154 выполнил последний регулярный рейс

Единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой последний регулярный рейс.

28 октября лайнер с бортовым номером RA-85757 авиакомпании "Алроса", совершил перелёт из города Мирного в Якутии в Новосибирск. На его борту находились 140 пассажиров.

Самолёт, у которого заканчивается действие сертификата летной годности, до дальнейшего распоряжения будет находиться в аэропорту Толмачево.

Ту-154 был разработан в конструкторском бюро Туполева. Он стал самым массовым советским среднемагистральным пассажирским самолетом, в общей сложности было построено более тысячи машин. Его производство прекратили в 2013 году. Первый полет лайнера состоялся 3 октября 1968 года. В 1972 году он был введён в эксплуатацию.

Самолеты этого типа все еще находятся в составе специального летного отряда "Россия", МВД, ФСБ и Минобороны.

В Евросоюзе полеты Ту-154 были запрещены в 2006 году из-за сильного шума двигателей и неэкономичного расходования топлива.

В мае 2019 года последний пассажирский рейс выполнил самолет Ту-134. Теперь он стал частью экспозиции Музея истории авиации новосибирского аэропорта Толмачево.



