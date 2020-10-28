Катар пообещал расследовать осмотры гинекологом в аэропорту Хамад

Власти Катара объявили, что расследуют информацию о срочной гинекологической проверке пассажирок нескольких рейсов в международном аэропорту Хамад.

Это произошло 2 октября, когда в мусорной корзине в аэропорту в Дохе нашли живого ребёнка, завёрнутого в пластиковый пакет. О проверках стало известно после того, как несколько пассажирок на этой неделе обратились к властям Австралии. Министр иностранных дел страны Мариз Пейн рассказала в среду, что осмотру гинеколога подверглись женщины с 10 рейсов, в том числе 13 её соотечественниц. Ранее австралийские СМИ писали, что требование выйти из самолёта, вылетавшего в Сидней, затронуло всех совершеннолетних пассажирок.

Их, по поступившим сведениям, осматривали в машине скорой помощи у самолётов.

Руководство Катара принесло официальные извинения за ситуацию, одновременно отметив, что новорождённая девочка сейчас в безопасности и находится под медицинским наблюдением. Судя по заявлению, после обнаружения ребёнка немедленно начались поиски родителей, в том числе, в лайнерах, припаркованных у ближайших выходов на посадку. "В то время как целью экстренных поисков было стремление предотвратить бегство людей, совершивших ужасное преступление, государство Катар сожалеет о каких-либо причинённых страданиях или ущемлении личных свобод пассажиров", - подчеркивает правительство эмирата.

В понедельник на этой неделе МИД Австралии заявил, что сообщения из Катара указывают, что инцидент в аэропорту "выходил за рамки обстоятельств, при которых женщины могли дать свободное и осознанное согласие". Но министерство не стало называть произошедшее "сексуальным насилием", подчеркнув, что ждёт дальнейших разъяснений от Дохи.

Катарские власти пообещали организовать тщательное и прозрачное расследование и делиться его результатами с другими странами, пишет "Би-би-си".

В Дохе подчёркивают, что Катар привержен сохранению безопасности и комфорта путешествующих через страну. Аэропорт Хамад остаётся одним из ключевых транзитных пунктов и по-прежнему открыт для международных рейсов – в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.