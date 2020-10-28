В Филадельфии продолжаются протесты после убийства афроамериканца

Более 90 человек задержаны во ходе продолжающихся протестов после убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса в городе Филадельфия в США.

Инцидент произошёл в понедельник, 26 октября. Полицейские приехали на вызов после сообщения о вооружённом человеке. Как утверждается, 27-летний Уоллес с ножом стал подходить к полицейским. Один из них открыл огонь. Афроамериканец умер от полученных ранений.

Адвокат семьи Уоллеса сообщил, что убитый страдал психическим расстройством. Родственники погибшего утверждают, что полиция была об этом проинформирована.

Вскоре после убийства Уоллеса в городе начались протесты. Некоторые протестующие вели себя агрессивно. Они грабили магазины, бросали камни и тяжелые предметы в полицию. Вечером во вторник, 27 октября, около тысячи человек устроили налёты на магазины крупных торговых сетей.

С начала протестов в Филадельфии ранения получили 30 полицейских. В город стянуты силы Национальной гвардии США.