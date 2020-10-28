Губернатору Хабаровского края наняли охрану за 800 тысяч рублей в месяц

Правительство Хабаровского края выделит на охрану губернатора Михаила Дегтярева почти 800 тысяч рублей в месяц. По итогам госзакупки, победу в конкурсе одержала Росгвардия.
Согласно конкурсу, Дегтярёву на период с 1 по 31 декабря этого года предоставят двух охранников. Предполагается, что они будут оказывать услуги круглосуточно, в том числе в выходные и праздники.
По данным Хабаровскстата, с января по август 2020 года среднемесячная зарплата в регионе составляла чуть больше 51 тысячи рублей. Таким образом, содержание охраны губернатора Михаила Дегтярева в течение месяца превышает 15 среднемесячных зарплат.
- Президент России назначил члена ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля, после задержания главы региона Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов 15-летней давности. Фургал вину не признаёт.
- После ареста Фургала в регионе начались массовые акции протеста. Сторонники экс-губернатора требуют суда в регионе и считают его дело политически мотивированным. Дегтярев с протестующими не встречался.
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