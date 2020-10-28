Губернатору Хабаровского края наняли охрану за 800 тысяч рублей в месяц

Правительство Хабаровского края выделит на охрану губернатора Михаила Дегтярева почти 800 тысяч рублей в месяц. По итогам госзакупки, победу в конкурсе одержала Росгвардия.

Согласно конкурсу, Дегтярёву на период с 1 по 31 декабря этого года предоставят двух охранников. Предполагается, что они будут оказывать услуги круглосуточно, в том числе в выходные и праздники.

По данным Хабаровскстата, с января по август 2020 года среднемесячная зарплата в регионе составляла чуть больше 51 тысячи рублей. Таким образом, содержание охраны губернатора Михаила Дегтярева в течение месяца превышает 15 среднемесячных зарплат.