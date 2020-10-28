"По пути бандеровцев". Блогеры о громком скандале в тихой Тарусе

Уютная провинция, где никогда ничего не происходит, – такой образ Тарусы прочно закрепился в сознании россиян. Тем удивительнее масштаб драмы, которая разыгрывается в Тарусе в последние дни.

20 октября тарусские депутаты решили переименовать в городе 16 улиц, вернув им дореволюционные названия. Глава Тарусского района Руслан Смоленский написал в фейсбуке: "Решение принято. Да, оно непростое. Но, однозначно возвращающее нам нашу историческую память, наши истоки и традиции".

Депутатов Тарусской городской думы горячо поддержали комментаторы не только в Тарусе.

Любовь Павличенко

Ура!!! Как вы лодку назовёте..) смелого плавания в будущее, любимая неповторимая Таруса с тёплыми улочками-шкатулочками!) особенно тепло от Соборной площади)

Сергей Хазов-Кассиа

Какие иногда маленькие, но приятные бывают новости.

Юрий Зельников

Это что-то невероятное. Целый день хожу и не верю, что народ прозрел.

Илья Леухин

Как человек, родившийся на ул. 50 лет октября, выросший на Ленинградской, за хлебом ходивший на Первомайскую, а позднее за пивом на Ленина – очень рад и завидую таким новостям.

Андрей Волна

Ох, чует моё сердце... Пришлют Вам внешнего управляющего...

Молодцы! Рукоплескания.

Многие отмечали, что такие переименования были типичны скорее для первых постсоветских лет. С тех пор тема декоммунизации успела сперва постепенно заглохнуть, но в последнее время она снова стала актуальной.

Андрей Золотов

Невероятно, но факт! На тридцатом году после советской власти. Как мы будем жить в Тарусе без Володарского и Урицкого, а также Розы Люксембург и Карла Либкнехта, ума не приложу. Отдельная радость – от смены имени убийцы Каляева на Боголюбскую. Аллилуйя!

Ирина Юрьевна

У нас в городе в начале 90-х часть улиц переименовали. А часть – оставили, и по какому принципу до сих пор никто не понимает. То есть вот улицу Свердлова переименовали и вернули название Александровская. А Фрунзе – оставили, хотя она – Николаевская. Это для примера. И так далее, через один... В редких случаях логика видна, конечно, точно не стоило переименовывать Лермонтовский, Тургеневский, Гоголевский переулки, но Карла Либкнехта, Розу Люксембург и прочих пламенных революционэров стоило бы убрать с карты города...

Светлана Кравец

Лихие 90е докатились до Тарусы :))

Сергей Яковлев

Это подтверждает гипотезу о том, что в провинции время течёт медленнее (или отстаёт)

Максим Осипов

Каким же образом подтверждает? В Москве переименовали Ленинский проспект? 26 Бакинских комиссаров? Площадь Революции? Труп из Мавзолея вынесли?

Критики тем временем пеняют администрации города на то, что она вынесла решение, не посоветовавшись с жителями Тарусы.

Юлия Галямина

А были общественные обсуждения? Или ещё будут?

Артемий Охотин

У нас только зарождается местное самоуправление, поэтому общественных слушаний не было, а обсуждение началось после принятия решения.

Светлана Шмелева

Вот не уверена, что это хорошее решение. Хотя бы потому что оно такое повальное. Если и должны быть переименования, то имхо постепенные (хотя бы потому что скопом вряд ли это возможно запомнить). Ну и лучше если бы это инициировалось самими жителями или хотя бы учитывались их мнения. Иначе получается снова революция. Но как прецедент – жест интересный!

Александр Трушков

...Вопрос ставится совершенно не в той плоскости, как должен бы. От главы района может прийти подобная инициатива, но решать должны люди. Прекрасный вопрос для референдума или хотя бы опроса, который может замечательно повысить сентябрьскую явку на выборах следующего года.

Горожане тоже возмущаются тем, что их мнения никто не спросил, и требуют, чтобы депутаты решали другие, более насущные проблемы.

Надежда Шиянова

В администрации проявляют заботу о городе с изменением улиц, а мнение жителей их не интересует. 21 век, современная техника, связь смартфонами, а в школе будут кому-то говорить: "да -это Ленка с Лесопилки ". В институт дети пойдут и везде в графе адрес будет прописано: Вася с Огородной, Эдуард с Кирпичной. Раздают названия, так хоть бы благозвучные придумали.

Елена Субботина

Все, что происходит сейчас в нашем городке, похоже на войну тупоконечников с остроконечниками. Все это едко описано Свифтом в "Гулливере". Удивительно, что ни грязные дороги (особенно Салотопка впечатляет), ни отсутствие местами тротуаров, ни темень, ни единственный на весь город общественный туалет (стыд перед туристами). ни помойки в оврагах не возбуждают таких страстей. Неужели Карл, прости господи, Либкнехт или Роза Люксембург, которые про нашу деревеньку – ни сном, ни духом, а также террорист Каляев способны вызвать такое бурление?

Валерий Ащеулов

Казалось бы благое дело, и то через известное место провели, попутно указав народу, что он никто, и зовут его никак, что электорат то, нужен только во время выборов.

Большинство людей, которые против переименований, живут на этих самых улицах, и они не были бы против, если бы власть, с ними встретилась, разъяснила, почему так, а не этак, посоветовалась. А главное помогла, бы этим людям с оформлением документов, если нужно автовладельцам вносить изменение в ПТС, в свидетельстве о регистрации ТС, договорится с областным ГИБДД, и организовать выезд в Тарусу инспектора, что бы провести эту процедуру на месте, и так далее, именно помочь людям в период пандемии. Ну и конечно, надо привести все документы по принятию переименований в соответствие с законом.

Ирина Смирнова

В нашей стране есть 70-летний опыт построения государства нового типа, с серьезными достижениями и победами, но и с колоссальными просчетами, авторитаризмом и жертвами. Об этом надо помнить, знать, изучать, и, прежде всего, для того, чтобы снова не наступать «на те же грабли». Как это случилось сейчас в Тарусе. Ведь нынешнее авторитарное решение о переименовании улиц по сути своей ничем не отличается от советского переименования почти 100 лет назад, которым возмущаются и пытаются исправить нынешние думцы. Так в чем же историческая память? История ничему не научила. Давайте исправим отношение к людям в первую очередь, а потом и записи в документах.

Больше всего возражений переименование вызвало у сторонников КПРФ и других организаций просоветского толка. В этом лагере то, что происходит в Тарусе, чаще всего сравнивают с постмайданной декоммунизацией в Украине. Геннадий Зюганов заявил, что власти Тарусы "идут по пути бандеровцев".

Вместе с тем российские монархисты и традиционалисты активно поддерживают тарусскую администрацию, и приведенный выше твит – камень в их огород.

Михаил Тюренков

Даже если не знать историю коммунистического и прочего революционного движения, по меньшей мере, очень странно, находясь в русской глубинке, сворачивать с улицы Энгельса на улицу Карла Либкнехта. А если вдуматься, то имена кровавых убийц, таких, как эсер-бомбист Иван Каляев или же организатор красного террора большевик Моисей Урицкий, несут откровенную угрозу духовной безопасности наших городов.

Ярослав Белоусов

Все-таки коммунисты – удивительные люди.

Калужские коммунисты попросили губернатора отменить возвращение дореволюционных названий улицам в Тарусе. Глава калужского отделения КПРФ Николай Яшкин: «Мы к этому относимся очень негативно. Мы тем самым рубим у себя корни. Не будет корней, не будет и памяти у человечества».

Красные корешки-то подсаженные да коротенькие. Да и не рубили ли разве последователи Маркса и Ленина, да еще с упоением и наслаждением, исторические корни России в XX веке? Тем удивительнее слышать их жалобы сейчас. Особенно учитывая, что возрождение дореволюционных названий является исторически справедливым и подлинным возвращением к корням.

Владимир Хандорин

В поддержку Тарусы направлено коллективное письмо губернатору Калужской области, который сейчас подвергается сильному давлению со стороны левацкого сброда в СМИ и через госструктуры:

ГУБЕРНАТОРУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.В. ШАПШЕ

Уважаемый Владислав Валерьевич!

Мы, историки, краеведы, правоведы, журналисты и писатели, много лет занимающиеся просветительской работой, искренне приветствуем решение властей и депутатов древнего русского города Таруса о возвращении исторических названий улиц и площадей. Этот шаг, безусловно, будет способствовать возрождению исторической и культурной памяти нашего народа о тысячелетней России, бережному отношению к еѐ уникальному, богатому наследию. Он создает условия для воспитания детей и юношества в любви к Родине, к родным местам без политизации и идеологизации сознания растущего поколения.

Калужская область последние десятилетия выделялась особым вниманием к историческому прошлому, справедливо полагая, что без его осознания у страны не будет будущего. Мы готовы оказать всемирную научную, информационную поддержку стремлению калужан к возрождению естественного исторического облика своей земли как залога успешного движения в будущее.

Глава района Руслан Смоленский заявил изданию "Подъем", что ему и другим депутатам угрожают в том числе физической расправой, но отступаться от своего решения они не намерены:

Мы доведем это до конца, при этом мы испытываем колоссальное давление сторонних сил. Требуют отставки всех органов самоуправления города и района, угрожают физической расправой, травлей со всей России, собрать террористов, которые есть, и натравить на нас. Сегодня шесть депутатов, которые голосовали за, собрались и сказали, что пойдут до конца, как 300 спартанцев. Осознаем, что находимся в одном из центров формирования смыслов Русского мира.

Нам первым позвонил «Союз добровольцев Донбасса». По их мнению, если мы поддадимся давлению, это будет удар по всем, кто воюет и в Сирии, и на Донбассе. По всем, кто отстаивает национальные интересы России. Этого допустить нельзя. Решение принято. Дальше можете сносить нас. Такие мы тут, упёртые.

За свою непреклонную позицию тарусские депутаты заслужили народное прозвище "300 спартанцев". Глядя на Тарусу, о переименовании задумались и жители других городов.

Николай Бобринский

В Тарусе решили вернуть улицам исторические названия. Это правильно, везде так нужно.

Сергей Фадеев

В Тарусе состоялась полная декоммунизация! Всем улицам, называвшимся в честь бандитов и террористов, вернули исконные названия.

Например, улица Розы Люксембург вновь стала Посадской, Урицкого – Лесопильной, Энгельса – Ивановской, Свердлова – Овражной, Каляева – Боголюбской и т.д.

Мой респект Руслану Смоленскому!

А в Калуге во власти по-прежнему [горячие поклонники СССР].

Марфа Королевна

Ну, вот, почему радость за порядочность Тарусских депутатов должна скверняться унижением воронежцев местными депутатами?! Сколько раз предлагали переименовать в Воронеже улицы человеконенавистников и палачей – Землячки, Урицкого, Каляева и т.д.!!! Депутаты отвечают – нет!!! МЫ рады за вас, жители прекрасной Тарусы!!!

Даниил Перхулов

В моем родном Кулое нет исторических названий. Интересно было бы подумать, какое название дать центральным улицам Ленина, Комсомольской, Калинина ...

Елена Андреева

Жду с нетерпением, когда Ленинский в проспект Немцова переименуем.

Впрочем, многим из них тоже не нравится, что в Тарусе депутаты не стали советоваться с горожанами. Ряд комментаторов считают, что вместо этого депутатам стоило заняться более насущными для города проблемами, и сетуют, что документы горожанам придется менять за свой счет.

Алексей Собачкин

Разумеется, газета, в которой работаю, не могла пройти мимо тарусской истории с переименованием улиц. Потому что в Обнинске названия, было время, тоже менялись. К тому же до сих пор сохраняются названия в честь людей, которые к истории нашего города и края не имеют никакого отношения. Это не только великая тройка МЭЛ, но и Лермонтов, Горький и еще несколько.

Вот лично я за то, чтобы вернуть все исторические названия улиц в Обнинске, а МЭЛа переименовать. Но, понимаю, что не все со мной согласятся, и многие будут против.

Лично мне чем не понравилась тарусская история? Тем, что у людей не спросили, надо ли переименовывать улицы. На мой взгляд, Смоленский поступил правильно, но не красиво. А, значит, все-таки неправильно.

Ирина Ванина

Переименование улиц – это просто пир во время чумы. Нам бы медицину приподнять хоть немного.

Галина Анишина

Уже написали– пир в время чумы. И пир этот уже много лет. У нас столько детей-инвалидов, даже не беря ситуацию с медициной в городе, может им помочь этими деньгами? Зачем вам улицы?Никак не пойму все празднества города и траты денег, объяснения про статьи расходов, когда рядом дети, которым очень нужна помощь.

Алишер Шакиров

В Тарусском районе все вопросы решены. Осталось только улицы переименовать. Многие жители, проживающие на подлежащих переименовыванию улицах, даже и не знают, что им придется потом вносить изменения в россреестре. И будут они делать это за свой счёт, госпошлину никто не отменял. Вот и казна пополнится. И родится идея у наших государей: " Опустела казна, переименуй улицы!"

Взимать расходы на переделку документов с коммунистов предлагает ​Сергей Фадеев:

Недобитые коммуняки истерят по поводу декоммунизации Тарусы. Кричат, что оплачивать переименования улиц должны лично инициаторы.

Согласен. Но сначала нужно вернуть городам и улицам исконные названия, испохабленные при савецкой власти. Причём сделать это нужно как раз за счёт коммуняк. А вот как сотрем со всех карт их ублюдочных террористов и прочих бандитов, с этого момента все переименования за счёт инициаторов.

Еще один аргумент против переименования, который приводят горожане, – это то, что в разгар пандемии никому не хочется стоять в очередях на смену документов. Пока городская дума предложила компромиссный вариант: оставить советские названия в ходу заодно с новыми и снабдить переименованные улицы двойным набором табличек. Кроме того, депутаты заявили, что старинные названия улиц они решили вернуть не в рамках десоветизации города, а для возвращения ему местного колорита.

Но споры пока не затихают, а город Таруса свыкается с новой, непривычной для себя ролью возмутителя всеобщего спокойствия. Неплохо для города, где, если верить стихотворению Заболоцкого, главным развлечением испокон веков было смотреть в окно на петухов, гусей и собачку с маленькой бородкой.