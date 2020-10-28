Баку и Ереван сообщают о жертвах в зоне конфликта в Карабахе

За последние сутки в зоне конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе погибли около 70 мирных жителей, более 300 получили ранения. Об этом сообщает генпрокуратура Азербайджана. Проверить эти данные невозможно.
О гибели военных и гражданского населения со своей стороны заявляет и Армения.
Баку обвинил Ереван в обстреле тяжелой артиллерией нескольких районов, в частности городов Тертер и Барды. По данным Минобороны Азербайджана, погибли 19 человек, в том числе несколько детей, ещё 60 мирных жителей были ранены.
Ереван со своей стороны говорит, что Карабах был обстрелян из реактивных систем залпового огня "Смерч". В Шуши погиб как минимум один мирный житель, двое получили ранения. Армянская армия заявила, что за месяц вооруженного конфликта потеряла в боях более тысячи военных.
Накануне ситуацию в непризнанной республике по телефону обсудили президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган. Путин высказал обеспокоенность нарастающим присутствием в карабахском регионе наёмников из Ближнего Востока. Своё военное участие в конфликте Турция отрицает, хотя Эрдоган публично поддерживает Баку.
- Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг другу в эскалации обстановки. Стороны договаривались о перемирии, однако вскоре сообщали о нарушениях.
- Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца 80-х годов. Тогда власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада Советского Союза в регионе начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики не признана ни одной страной мира.
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