Минздрав обязал врачей согласовывать публичные комментарии о COVID-19

Минздрав России разослал подведомственным медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии по теме коронавирусной инфекции со своей пресс-службой. Документ оказался в распоряжении издания "Медуза", его подлинность в Минздраве подтвердили.

Согласно распоряжению, отныне все комментарии врачей о коронавирусе должны согласовываться по электронной почте или по телефону.

Официально новые правила заведены "для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19". В Минздраве считают, что "информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей".

При этом "Медуза" отмечает, что региональные больницы напрямую подчиняются не Минздраву, а местным органам здравоохранения. В подчинении федерального министерства находятся 167 медучреждений, их список опубликован на сайте ведомства.