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Лицом к событию

Законы Путину диктует американский блогер

Елена Ямпольская и ее путеводная звезда, Никита Михалков.

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская призывает Путина изменить российское законодательство из-за книжек американского блогера! Она требует внести в закон об увековечении Победы запрет приравнивать действия и решения советского руководства к действия и решениям нацистского из-за двух цитат в американской книжке, с которыми она носится... уже полных два года. Невероятно, но факт. Смотрите программу "Лицом к событию" в 19.05

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