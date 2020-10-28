Законы Путину диктует американский блогер

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская призывает Путина изменить российское законодательство из-за книжек американского блогера! Она требует внести в закон об увековечении Победы запрет приравнивать действия и решения советского руководства к действия и решениям нацистского из-за двух цитат в американской книжке, с которыми она носится... уже полных два года. Невероятно, но факт. Смотрите программу "Лицом к событию" в 19.05