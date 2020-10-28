Кадыров пообещал по 100 тысяч тем, кто назовёт детей в честь Мухаммеда

Власти Чечни пообещали выплатить по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут родившихся в республике детей в честь пророка Мухаммеда, "членов его семьи, его достопочтенных жён и ближайших сподвижников".

С соответствующим заявлением выступил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. В обращении он перечислил имена, которые должны использовать родители, чтобы получить выплату, и отметил, что акция будет действовать в течение суток 29 октября, когда мусульмане будут праздновать день рождения Мухаммеда.

Акция, которую Дудаев назвал "беспрецедентной", объявлена по инициативе главы республики Рамзана Кадырова, а деньги на её осуществление будут выделены из общественного фонда имени отца Рамзана - Ахмата Кадырова.

Ранее глава Чечни выступил с заявлением по поводу произошедшего во Франции жестокого убийства учителя истории этническим чеченцем - за то, что учитель, обсуждая со своими учениками свободу слова, показывал им карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который поддержал публикацию карикатур, "во сто крат хуже" убийцы, и что он "завуалировано призывает мусульман совершать теракты".

В свою очередь муфтий Чечни и советник Кадырова Салах-Хаджи Межиев назвал Макрона "террористом номер один" и "врагом всех мусульман".

В среду заявление Кадырова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Не называя фамилию руководителя Чечни, он отметил, что "главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, не формируют и не определяют её, и не принимают каких-либо решений", поскольку "законодательством предусмотрена главенствующая роль в этом президента страны". "Ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства", - подчеркнул Песков.

В ответ Рамзан Кадыров заявил, что высказывался о Макроне как мусульманин, а не как политик. При этом глава Чечни добавил, что "прекрасно знает" и "разбирается" в том, как формируется и кем регулируется внешняя политика страны, и "ему лично объяснять на эту тему ничего не надо".