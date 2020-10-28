Проверка показала, что ни в одной уральской реке нет чистой воды

Ни в одном из 230 водоёмов Уральского федерального округа России нет воды надлежащего качества – таковы результаты мониторинга загрязнения окружающей среды в регионе, проведённого под контролем Генпрокуратуры.

Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв заявил, что причина загрязнений – несоблюдение промышленниками экологического законодательства. В частности, по словам Ткачёва, "опасные отходы складируются в необорудованных местах, а к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации". Чиновник также заявил о "неудовлетворительном состоянии" очистных сооружений и "критически низком" проценте очистки стоков.

Ранее "Новая газета" опубликовала результаты исследования уральских вод, согласно которому семь рек на севере региона катастрофически загрязнены тяжёлыми металлами. Например, в реке Ольховка концентрация меди превышена в 22 тысячи раз, а цинка – в 3100 раз. Экологи связывают загрязнение вод с разработкой Ново-Шемурского месторождения медно-цинковых руд.