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В Нижегородской области умер пациент с пневмонией, которого 4 часа держали на полу

Управление Следственного комитета по Нижегородской области начало доследственную проверку обстоятельств смерти 60-летнего жителя посёлка Сокольское, которого привезли в местную больницу с двухсторонней пневмонией, после чего он четыре часа пролежал в приёмной на полу.

Информация о произошедшем впервые появилась в группе "Подслушано Сокольское" социальной сети "ВКонтакте". Сообщалось, что пациента не поместили в палату, поскольку он находился в группе риска заражения коронавирусом.

Главный врач Сокольской центральной больницы Алексей Фаворский назвал умершего "очень сложным пациентом", перенесшим два инсульта и страдавшим сахарным диабетом. Почему при этом пациента положили на пол - медик не уточнил.

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