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Фонд "Лиги избирателей" признали иностранным агентом

Участники "Лиги избирателей" (архивное фото)

Министерство юстиции России включило фонд содействия правовому просвещению населения "Лига избирателей" в список "иностранных агентов" . Об этом сообщили в пресс-службе организации. Как пояснили в фонде Минюст принял такое решение из-за пожертвования в 225 рублей от гражданки Молдавии.

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения внеплановой проверки", — говорится на сайте министерства.

Исполнительный директор фонда Виталий Аверин сообщил, что документов по итогам проверки, подтверждающих иностранное гражданство жертвователя, Минюст фонду не предоставил. "Лига избирателей", как и любая другая российская НКО, не имеет возможности проверять гражданство жертвователей. Тем не менее, фонд сразу после того, как получил информацию от Минюста, это пожертвование вернул, говорится в заявлении представителя НКО.

Кроме того, отмечает Аверин, Минюст решил приписать к политической деятельности фонда мероприятия по подготовке наблюдателей и группу в фейсбуке, которая к фонду отношения не имеет.

Фонд будет оспаривать включение в реестр иностранных агентов.

Фонд собирает пожертвования для общественного наблюдения за выборами, в том числе с участием движения "Голос". Он был учреждён в 2013 году, вскоре после появления движения "Лига избирателей", которая была создана в 2012 году для общественного контроля за ходом президентских выборов. Согласно данным ФНС, учредителем фонда "Лига Избирателей" является журналист Сергей Пархоменко.

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