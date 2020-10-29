Россия просит приостановить исполнение решения суда по делу ЮКОСа

Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, которым российские власти должны выплатить 57 миллиардов долларов. Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), замглавы Минюста Михаил Гальперин. Заседание назначено на 30 октября.

Верховный суд Нидерландов должен будет оценить доводы России о многочисленных, по её мнению, юридических ошибках. Так, российский Минюст утверждает, что Апелляционный суд Гааги, который обязал Россию выплатить компенсацию, пренебрег тем, что истцы не были добросовестными инвесторами и неоднократно нарушали антикоррупционное законодательство. По версии российских властей, бывшие акционеры ЮКОСа завладели активами путем подкупа чиновников, которые отвечали за приватизацию.

Компенсацию в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у её законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить её активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики.

Позже это решение было обжаловано Россией и отменено Окружным судом в Гааге. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил решение и вновь обязал Россию выплатить компенсацию в 57 миллиардов долларов (50 миллиардов основная сумма по иску и 7 миллиардов в качестве процентов) . В решении суда, помимо прочего, указывалось на противоречия в правовой позиции российской стороны, в качестве аргумента была приведена и коллизия с юридическим оформлением аннексии Крыма.

Основным претендентом на компенсацию может быть бывший вице-президент нефтяной компании и член Совета Федерации от Мордовии Леонид Невзлин, подсчитывал раньше Forbes. В России Невзлин заочно приговорён к пожизненному заключению за организацию убийств. Он называет свое преследование политическим, настаивает на своей невиновности и удалён из международной базы розыска Интерпола.