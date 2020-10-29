США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

Соединенные Штаты будут готовы при необходимости развернуть гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, такие же меры Вашингтон готов предпринять в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, пишет "Голос Америки".

Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету, которую можно будет запускать с палубных самолетов военно-морских сил страны. Их поставки следует ожидать к 2028 году.

На днях президент России Владимир Путин заявил о готовности России отказаться от развёртывания на европейской части своей территории ракет 9М729. Их параметры, по мнению Соединённых Штатов и их союзников, нарушают действовавший между США и Россией договор о ракетах средней и меньшей дальности. Он был подписан в 1987 году. Стороны договорились ликвидировать ракетные комплексы средней и меньшей дальности наземного базирования. Ракета 9М729 стала главной причиной выхода США из договора в августе 2019 года.

Последнее крупное соглашение о ядерных вооружениях, действующее между двумя странами – договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он подписан в 2010 году. Срок действия соглашения истекает в феврале. Администрация президента Дональда Трампа настаивала, чтобы участником соглашения об ограничении ядерных вооружений стал Китай. Российская сторона с этим не согласилась.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон перед президентскими выборами готов к продлению договора на ограниченный срок и без этого условия. По словам Биллингсли, стороны уже достигли принципиального соглашения. При этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что предложение Вашингтона неприемлемо для Москвы.

По словам О'Брайенa, Россия и Соединённые Штаты могут продлить СНВ-3 на год, если смогут решить вопросы, связанные с проверками.