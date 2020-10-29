Нападение с ножом в Ницце: погибли три человека

В Ницце неизвестный напал с ножом на людей, находившихся в базилике Нотр-Дам. Полиция сначала сообщила о двух погибших и одном раненом.

По информации мэра Ниццы Кристиана Эстрози, погибли трое, двое из которых были убиты непосредственно в соборе. Один из погибших священник.

Одна из жертв обезглавлена, сообщает Reuters. Это подтвердил и Эстрози. По его словам, нападавший воспользовался тем же методом, что и террорист в городе Конфлан-Сент-Онорин . !6 октября там был убит учитель Самюэль Пати.

Нападавшего задержали полицейские. Он ранен. О личности и мотивах преступления пока не сообщается. В ходе нападения он выкрикивал: "Аллах акбар", рассказал мэр Ниццы. Он назвал случившееся терактом.

Расследованием занимается антитеррористическая прокуратура.

В ближайшие часы в Ниццу приедет президент Франции Эммануэль Макрон .

Сегодня же в Авиньоне на юго-востоке Франции неизвестный с ножом пытался напасть на полицейских. Об этом сообщает радиостанция Europe 1. Он угрожал прохожим и выкрикивал "Аллах акбар". Его застрелили полицейские.

Нападение в Ницце произошло через несколько дней, после убийства в пригороде Парижа учителя Самюэля Пати.

Преподаватель, обсуждая с учениками свободу слова, показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. 16 октября он был убит. Подозреваемый – этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного Пати, заявив, что "казнил" его за оскорбление пророка.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом" , заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама.

Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии и посоветовал ему "лечить психику".

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём телеграм-канале, что президент Франции сам становится похож на террориста и "завуалировано призывает мусульман совершать теракты".

Вчера французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo вышел с карикатурой на Эрдогана на обложке.

В четверг у посольства Франции в Москве собрались несколько десятков членов одной из мусульманских организаций выступили против позиции президента Франции Эммануэля Макрона по радикальному исламу. Они кричат "Аллах акбар" и держат плакаты и листовки против издания Charlie Hebdo, передаёт телеграм-канал Mash.