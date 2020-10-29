Павел Ребровский получил шесть лет колонии по делу"Нового величия"

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии Павла Ребровского, отказавшегося от признательных показаний по делу "Нового величия".

Предполагаемых участников "Нового величия" задержали в марте 2018 года. Следствие утверждало, что что они создали экстремистское сообщество с целью свержения власти. В основу уголовного дела легли показания информатора Руслана Д., который, как утверждают подсудимые, работал на спецслужбы и выступил в роли провокатора.

Ребровский вначале дал признательные показания. Его дело выделили в отдельное производство. Весной 2019 года суд приговорил обвиняемого к двум с половиной годам колонии. Позднее Ребровский отказался от показаний и заявил, что давал их под давлением. Его приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение.

В августе этого года Люблинский суд Москвы приговорил семерых обвиняемых по делу "Нового величия" к условным и реальным срокам заключения. Их признали виновными в создании экстремистского сообщества. Один обвиняемый, признавший вину, получил два с половиной года колонии условно. Ещё один - уехал на Украину во время рассмотрения дела, его объявили в розыск.