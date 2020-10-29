Лукашенко предложил вооружить летучие отряды бывших военных

Александр Лукашенко на фоне массовых протестов в Беларуси, направленных против его власти, в четверг предложил усилить работу народных дружин. Его слова приводит агентство БелТА в сообщении о встрече Лукашенко с его новыми представителями в ряде областей.

"Народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать" - сказал Лукашенко, добавив, что такие дружины должны "обеспечить защиту своих домов". От кого, он не указал.

По словам Лукашенко, необходимо создавать "летучие отряды", в которые привлекать бывших военнослужащих, в том числе служивших в Афганистане. "Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь" - сказал он. Каких-либо подробностей о своём предложении он не привёл. Ранее от имени организаций бывших военных распространялись заявления в поддержку Лукашенко.

В другой части своего выступления Лукашенко прокомментировал акции протеста в Польше, сказав, в частности, что они начались после того, как нынешний президент Анждей Дуда якобы сфальсифицировал выборы. Лукашенко обвиняет Польшу в координации протестов против его власти в Беларуси, а оппозиция в Беларуси адресует самому Лукашенко обвинения в фальсификации выборов в свою пользу.

Ранее в четверг стало известно о перемене на посту главы МВД Беларуси - вместо Юрия Караева им назначен Иван Кубраков.

Акции протеста в Беларуси проходят с 9 августа. На этой неделе противники Лукашенко объявили общенациональную забастовку, однако, по поступающим сообщениям, большинство крупных государственных предприятий работу не остановило.