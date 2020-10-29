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Бывший лидер британских лейбористов Корбин исключён из партии

Джереми Корбин

В Великобритании Лейбористская партия приостановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина. Поводом стало его выказывание о том, что масштабы антисемитизма в рядах партии завышены по политическим мотивам.

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