Бывший лидер британских лейбористов Корбин исключён из партии

В Великобритании Лейбористская партия приостановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина. Поводом стало его выказывание о том, что масштабы антисемитизма в рядах партии завышены по политическим мотивам.
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В Великобритании Лейбористская партия приостановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина. Поводом стало его выказывание о том, что масштабы антисемитизма в рядах партии завышены по политическим мотивам.
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