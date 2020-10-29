Москитный флот. Украина строит военно-морские базы

Украина продолжает создание двух новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях. Помощь в этом оказывают союзники. Участие в строительстве баз, согласно недавним договоренностям Киева и Лондона, примут и британские специалисты. Кроме того, состав обновленного "москитного флота" Украины – то есть флота небольших быстрых кораблей – скоро пополнят иностранные ракетные катера. Такие планы вызывают раздражение России. Когда будут построены новые базы? Какова стратегия развития Военно-морских сил Украины? Сможет ли Украина на своих верфях наладить производство отвечающих стандартам НАТО небольших военных кораблей – не только для себя, но и для стран Североатлантического союза?



В результате аннексии Россией Крыма в 2014 году около 80 процентов военного флота Украины были захвачены и остались у берегов полуострова. Сейчас Военно-морские силы Украины насчитывают около 50 кораблей, катеров и вспомогательных судов. Большинство устарели и многие не выходят в море. Флагману ВМС – фрегату "Гетман Сагайдачный" – уже 27 лет. Одним из ведущих кораблей флота является и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", спущенный на воду в 1970 году. В течение 2016–2018 годов, впервые за много лет, в корабельный состав флота вошли шесть построенных в Украине малых бронированных артиллерийских катеров и два десантно-штурмовых катера проекта "Кентавр". В октябре 2019-го ВМСУ получили два патрульных американских катера класса Island. В процессе восстановления военного флота возникает немало проблем, в том числе с подготовкой кадров, созданием береговой инфраструктуры и базированием кораблей.



Новые базы ВМСУ – в Бердянске и Очакове



После аннексии Россией Крыма ВМС Украины разместили свои корабли нав Западной военно-морской базе (Одесса), на Южной военно-морской базе (Николаев) и в портах Мариуполя (Донецкая область) и Бердянска (Запорожская область). Сейчас создается Азовская военно-морская база "Восток" в Бердянске. Еще предстоит провести работы по углублению дна, построить причалы, административные здания, дома для семей военных. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина" подчеркнул, что новые военно-морские базы будут "не иностранными, а украинскими", их будут строить с привлечением британских специалистов. В ближайшие месяцы Киев и Лондон обсудят этот вопрос на переговорах, к которым, по словам Игоря Жовквы, могут присоединиться и другие стратегические партнеры Украины. Кроме базы в Бердянске, продолжается сооружение и военно-морской базы в Очакове (Николаевская область). В июле 2017 года здесь началось строительство морского операционного центра для ВМСУ. В работах были задействованы военные строители флота США, а также представители американской компании KVG. Инфраструктура центра будет использоваться как украинским флотом, так и партнерами во время международных учений с участием кораблей стран НАТО Sea Breeze, которые традиционно проходят летом в Черном море начиная с 1997 года, их организаторами выступают Украина и США. В июле 2019 года американские военные завершили строительство операционного центра ВМСУ и ремонтной мастерской в Очакове.



"Москитные силы" – ударный потенциал обновлённых ВМСУ



Год назад в Украине разработали программу развития военного флота на ближайшие пятнадцать лет. Документ "Стратегия ВМС-2035" предусматривает три главных задачи: защиту от агрессии на море и с морского направления, защиту национальных экономических интересов Украины (включая свободу судоходства), участие в международных операциях по морской безопасности. Стратегия предполагает создание в ближайшие три-четыре года "москитного флота", состоящего из небольших скоростных и хорошо вооруженных кораблей. Основой такой модели должны стать британские, турецкие и американские катера и корветы.



7 октября Украина и Великобритания подписали в Лондоне Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Киев получит кредит в 1,25 млрд фунтов стерлингов (более 1,6 млрд долларов) на 10 лет для оснащения украинского флота современными ракетными катерами и на строительство новых военно-морских баз. Соглашение предполагает поставку для ВМСУ 8 британских быстроходных ударных катеров Barzan. Корпуса первых двух Barzan будут собраны в Британии, остальные – в Украине. И 16 октября Украина и Турция подписали в Стамбуле Меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов. Речь идет о совместном строительстве турецких корветов для украинских ВМС, беспилотников и турбинных двигателей. Детальные переговоры относительно этих проектов пока только планируются. Кроме того, минувшим летом государственный департамент США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оборудования к ним на общую сумму в 600 миллионов долларов. Американские катера будут оснащены ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin.



В интервью Радио Свобода капитан первого ранга запаса, бывший замначальника штаба ВМСУ по евроинтеграции и экс-помощник министра обороны Украины Андрей Рыженко прокомментировал подписанные с Британией и Турцией документы, а также рассказал о стратегии для флота и строительстве для него новых баз на Черном и Азовском морях.



– "Стратегия ВМСУ-2035" создавалась более года с участием специалистов как минимум четырех других стран и пятидесяти офицеров командования ВМСУ. Учитывая, что после аннексии Крыма России присвоила часть нашего флота, а ресурсы у нас ограничены, оптимальным будет выполнять задачи стратегии в три этапа, по пять лет каждый. У нас 12 портов на Черном и Азовском морях, их необходимо охранять и защищать. Эти порты позволяют держаться на плаву и отечественной экономике. На ВМСУ из государственной казны выделяется в год минимум необходимого – лишь 3-4 млрд гривен (примерно 100-140 млн долларов). Этих средств очень мало. Тем не менее мы должны создать надежную защиту Украины со стороны моря, поскольку противник находится не так далеко от нашего побережья. Россия за последние годы серьезно нарастила свои военные силы в Крыму, они фактически могут сейчас оказывать воздействие, как огневое, так и неогневое, фактически до украинских территориальных вод. Россияне доминируют. Симметрично решать эту проблему, то есть строить такой же флот, как у России, мы не можем. Поэтому строим асимметрично, ищем те лазейки, которые позволят преодолеть баррикады на море и позволят нанести удар противнику, если возникнет угроза с его стороны. Это и есть "москитный флот", который выбран для решения военных задач на море на первом этапе. Такой флот дешёвый. И к тому же, большие корабли сейчас нам не нужны.



– Договоренности с Британией и Турцией – речь идет в общем примерно о двадцати турецких и британских корветах и катерах. Когда их построят и введут в состав ВМСУ?



– "Москитный флот" Украины должен быть создан до 2025 года. И договоренности с Британией учитывают именно это срок. В чем плюс британско-украинского проекта? Деньги под него могут поступать на строительство кораблей сначала в Британии, а позже – в Украине. Это натовский проект, все корабельные системы спроектированы под натовские стандарты. И у нас есть предприятие, которое готово собирать британские ударные катера. Национальным ВМС нужны катера трех серий. Первая – патрульные американские катера класса Island. Два уже есть в составе ВМСУ, еще три войдут через квартал. И в целом планируется дивизион из 6-7 катеров Island (предназначены для проведения поисково-спасательных работ и патрулирования в прибрежных водах). Вторая серия – американские катера Mark VI – силы быстрого реагирования на море. Mark VI быстроходны, предназначены для сил специального назначения морской пехоты – для рейдовых и антидиверсионных действий. И третья серия – британские катера (класса Barzan), так же как и Mark VI быстроходны и должны стать ракетным щитом флота. На борту одного Barzan может размещаться до 64 ракет. Касательно Турции – она важный игрок в Черноморском регионе. Попытки сотрудничества с турецкими кораблестроителями предпринимались нами еще в 2016 году, тогда это не удалось из-за амбициозных планов по строительству собственных кораблей. Однако украинские проекты, к сожалению, утонули в бюрократии. А за три последних года в сотрудничестве с Турцией сделан шаг вперед. Турция – страна НАТО, лидер региона, контролирует критически важные для судоходства проливы Босфор и Дарданеллы и не признает аннексию Россией Крыма. Анкара наш союзник и партнёр. Кораблестроение в Турции развивается очень успешно, их школа построена на стандартах НАТО и на качестве Евросоюза. Турецко-украинский проект по строительству корветов (на базе турецкого проекта корвета типа "Ада") перспективен, но сейчас на него нет денег. Это сравнительно большой военный корабль (стандартное водоизмещение турецкого корвета – 1524 тонны). Турецкий проект строительства корветов нам интересен, но полагаю, что можно будет его рассматривать где-то к 2025 году. К тому времени, возможно, появится опыт создания кораблей такого класса на украинских возрождающихся предприятиях. И к тому же для корветов у нас нет военных баз. На тех государственных предприятиях, где когда-то строились еще советские проекты ракетных крейсеров, сейчас растут деревья. А небольших, частных предприятий, использующих в том числе и западные технологии, пока, правда, только в гражданском судостроении, немного, и они не готовы к такому большому проекту с Турцией.



– Британия выделяет деньги не только на катера, но и на строительство двух современных баз ВМС – в Бердянске и в Очакове. Кремлевские пропагандисты утверждают, что эти базы будут британскими.



– Базы будут украинскими, они будут принадлежать Военно-морским силам Украины. Для новых кораблей потребуются и новые места базирования, и решение всех социальных вопросов для военных. Если не будет нормальных условий – никто не пойдёт на службу в ВМСУ. База должна решать весь комплекс возникающих проблем, включая размещение и ремонт кораблей, подготовку личного состава, квартиры для семей военных моряков, школы и детские сады, магазины, инфраструктуры для досуга. Это должны быть современные военные базы, такие же, как в США и Великобритании. И эти базы, повторюсь, будут принадлежать нашему флоту. Готовиться к созданию новых мест базирования мы начали три года назад. Изучали потенциальные площадки в Бердянске, Мариуполе, Геническе. В итоге решили, что основная база ВМСУ на Азовском море будет построена в Бердянске. С точки зрения географии здесь самое удобное место, позволяющее выполнять задачи по всей акватории Азова – и на севере, и на юге. А база ВМСУ на Черном море разместится в Очакове. Очень важна инфраструктура. Возле Очакова находится Бугско-Днепровский лиманный канал (БДЛК) – (канал расположен в северо-западной части Черного моря, иногда его называют Николаевским морским подходным каналом), и его также необходимо защищать.



– Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы Украины создать две военно-морские базы могут негативно сказаться на атмосфере стабильности в Черноморском регионе. Москва раздражена тем, что страны НАТО оказывают Украине помощь в строительстве современных военных баз.



– Конечно, Россия стремится доминировать в Черноморском регионе. Но Крым и размещение в нем Черноморского флота требуется России не только для господства в Черном море, но и для российского влияния в Северной Африке, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Базирующиеся в Севастополе российские военные корабли, в основном, выполняют задачи там. В Крыму они просто готовятся. Так происходит еще с советских времён – уже более пятидесяти лет. Что касается наших военно-морских баз, то флот Украинского государства базировался в Крыму, мы доверяли России, а она украла у нас Крым, украла наши военные корабли, украла наших людей. И Украина сейчас восстанавливает свои ВМС. Мы разработали стратегию военного флота. Она понятна нашим партерам и они оказывают нам содействие в строительстве баз. Две новые современные базы, естественно, они обеспечат развитие ВМС в контексте евроатлантической интеграции Украины.



– Какой вклад США вносят в создание базы в Очакове?



– Что касается базы в Очакове, то помощь в создании и реконструкции военно-морской инфраструктуры США предоставляют нам не в первый раз. Еще до аннексии РФ Крыма они помогли нам восстановить инфраструктуру, например, в Одессе и в Крыму – в Новоозёрном (размещалась Южная военно-морская база Украины) и немного – в Севастополе. И еще до российской аннексии полуострова был наш запрос к американской стороне на восстановление инфраструктуры в Очакове. За последние годы там проведены отдельные работы. Построено здание операционного центра, где может размещаться штаб дивизиона ВМСУ плюс локальный пункт контроля рейда. Появились небольшие объекты инфраструктуры. Однако США оказали помощь в создании и восстановлении в Очакове лишь отдельных объектов и элементов, а не всей базы полностью. Украине нужна целостная военно-морская база на Черном море для решения комплекса задач подготовки и поддержания боевой готовности наших кораблей. В Очакове еще предстоит отремонтировать причалы, подвести к ним необходимые коммуникации. Также необходимо построить и здание для размещения личного состава, поскольку моряки не могут спать в небольших кораблях, в них нет для этого места. Поэтому для создания полноценной базы требуется еще очень многое.



– Военно-морская база в Бердянске будет полностью построена, как заявляли ранее украинские руководители, в течение двух лет?



– Объем работ там очень большой. И основные средства, которые планируется выделить (Великобритания) они пойдут в основном на создание именно базы в Бердянске. Ее придется строить не совсем, конечно, с нуля. Но не уверен, что в течение двух лет удастся завершить строительство всех объектов. Полагаю, что до 2025 года, окончания первого периода реализации "Стратегии ВМСУ-2035", обе базы, и в Бердянске, и в Очакове, будут действовать.



– Договорённости по флоту с Британией и Турцией – это наработки ещё прежней украинской власти? Спрашиваю об этом, поскольку некоторые представители команды действующего президента Украины говорят, что Владимир Зеленский сделал больше для развития ВМСУ, чем его предшественник Петр Порошенко.



– Нет, абсолютно это не так. Зеленский, может, меньше мешает развитию флота. Последние договоренности – это, по сути, отголоски того, что закладывалось еще в 2017-2018 годах, когда готовилась "Стратегия ВМСУ-2035". В ней сбалансирован треугольник: задачи – ресурсы – возможности. В принципе, и нынешний глава государства, как и предыдущий, уделяет внимание флоту. Важно понять и Зеленскому, и Порошенко, что сейчас мы живем в период фактически необъявленной войны с Россией. Морской участок – слабый для Украины. Эта слабость закамуфлирована Россией. Необходимо думать не только о том, как поднимать украинские предприятия ВПК, но и о том, как в кратчайшие сроки воссоздать боеспособные и военно-морские силы, и войска противовоздушной обороны, и сухопутные войска для отражения атак противника при вероятной высадке десанта. А уже затем, когда мы укрепим возможности обороняться, можно думать, как развивать нашу морскую индустрию и экономику. Потому что может возникнуть ситуация, когда и развивать будет нечего. Приоритетом для украинских властей должна быть национальная безопасность.



– В публикации "Москитный флот": болезненный укус для противника" в еженедельнике "Зеркало недели" Вы написали: "Нужно создать военно-морской кулак, который сможет асимметрично и эффективно противодействовать агрессору".



– Да, именно так формулируется основная цель стратегии флота. Сейчас один из приоритетов государства – создание рабочих мест. Конечно, нужно их создавать. Но, понимаете, в 2014 году мы ставили оружие 30-х, 40-х, 50-х годов минувшего столетия на корабли обеспечения ВМСУ, и это оружие остаётся на них до сих пор. Другого – нет. У россиян (на Черноморском флоте) тоже есть проблемы, но они наращивают свой военный потенциал. Оружие у них – новое. Поэтому нам необходимо создать кулак ВМСУ в виде "москитного флота". И мы должны у нас выпускать американские, британские корабли и здесь их ремонтировать. И не забывать о региональном сотрудничестве с Грузией, Румынией, Болгарией. Очевидно, что в перспективе, причем не в далекой, а в средней, военные катера по стандартам НАТО будут строиться на украинских верфях и для стран Североатлантического союза, – говорит капитан первого ранга запаса Андрей Рыженко.