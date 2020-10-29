Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер от коронавируса

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин умер в результате осложнений пневмонии на фоне коронавируса нового типа. Об этом сообщает редакция Idel.Реалии. Ему был 61 год.
Мустафин стал первым в России мэром города-миллионика, скончавшимся от заболевания. Из высокопоставленных чиновников кроме него, вскоре после увольнения со своего поста скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Староихсаново Чекмагушевского района Башкирии. Окончил Уфимский техникум легкой промышленности, Уфимский авиационный институт. Работал в системе "Газпрома". Осенью 2018 года он стал мэром Уфы. Его кандидатура была поддержана партией "Единая Россия", в марте он в неё вступил.
- 20 октября издание РroUfu.ru сообщало, что чиновник был в ночь на 20 октября в бессознательном состоянии отправлен в Москву спецбортом МЧС. Вскоре после этого мэрия Уфы опровергла сообщение СМИ, пригрозив журналистам судом.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.