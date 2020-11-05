"Люди просто умирают". Как лечат пенсионеров во время пандемии

"Оплакивать человека при жизни страшно. Весь день убивалась от мысли, что положили бабушку на госпитализацию туда, где люди выписываются в морг", – написала жительница Новосибирска Дарья в своем твиттер-аккаунте 28 октября. Ее бабушку положили в больницу с пневмонией. Больше суток она пролежала в коридоре без лечения. В соцсетях появляются десятки похожих историй.

Из этих историй следует, что пенсионеры по всей России остаются без должного лечения: к кому-то не приезжает скорая, кому-то отказывают в госпитализации или фактически имитируют лечение. Министерство здравоохранения же постоянно выделяет пожилых людей в особую группу риска. Согласно приказу от 18 мая, все пенсионеры с коронавирусом должны быть немедленно госпитализированы вне зависимости от того, насколько тяжело протекает у них болезнь.

В течение дня по коридору перевозят трупы

Когда бабушка лежала в коридоре, врач к ней не подходил, рассказывает Дарья. "Никто ничего не объяснял и не говорил, когда ее переведут в палату. Ставили только какие-то уколы", – говорит она.

"Лечение не назначают. В течение дня по коридору перевозят трупы. Люди лежат в коридоре по три-пять дней. Я лежу на какой-то лавочке, повернуться невозможно. Все стонут. Кашляют так, будто сейчас будут выплевывать легкие", – так описывала она бабушкины страдания в соцсетях с ее слов.

Оставляли в коридоре лежать не только пожилых пациентов, уверена Дарья. В таком же состоянии находились и более молодые. Состояние у всех тяжелое. "Люди просто умирают, потому что ни мест, ни лекарств в больницах нет", – добавляет она. Радио Свобода направило запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прояснить ситуацию, ответ пока не пришел.

Ты смотришь на людей в халатах как на богов

О том, что лекарств в больницах нет, рассказывает и пенсионерка из Москвы Надежда Петяева. Ее госпитализировали в перепрофилированную под лечение коронавирусной инфекции больницу на улице Академика Павлова 15 октября.

– К нам приходили медбратья и измеряли температуру. Врача не было. Когда мы начали требовать назначить нам какое-то лечение, он все-таки пришел, сказал, что сейчас занимается тяжелыми больными в реанимации, а мы следующие в очереди. Когда именно наша очередь подойдет, не уточнялось, – вспоминает она.

В больнице производилась имитация лечения, уверена Петяева. Никаких анализов крови или мочи у нее не брали, зато сразу поставили капельницу. "Как я позже выяснила, это был обычный физраствор", – поясняет Петяева.

Я поняла, что отсюда меня вынесут вперед ногами

Из-за высокой температуры никаких вопросов медсестрам она не задавала: "В таком состоянии ты смотришь на людей в халатах как на богов и веришь, что они тебе помогут".

Бить тревогу Петяева начала, когда на второй день госпитализации во время завтрака одна из сотрудниц клиники заметила, что "сейчас в больницу только идет поставка лекарств, фактически же ничего пока нет".

"Я поняла, что отсюда меня вынесут вперед ногами, и начала звонить сыну", – вспоминает Петяева.

Сын договорился о госпитализации матери в частную клинику. Там, по ее словам, отличалось все: врачи объясняли, какие препараты и для чего назначают, какие анализы нужно сдавать и как будет происходить реабилитация. Стоило это удовольствие, правда, больше 200 тысяч рублей.

Сын Петяевой, Николай, уверен: его матери не оказали медицинскую помощь в первой клинике, потому что государство не заинтересовано в лечении пенсионеров. Госпитализировали ее не сразу. Сначала Петяева вызвала скорую. Врачи уехали, пообещав, что оставят вызов в поликлинике и терапевт подойдет на следующий день. В итоге никто из поликлиники так и не пришел. Николай вызвал платного врача, который поставил диагноз ОРВИ, но рекомендовал сделать КТ. Только после КТ, которая показала 30 процентов поражения легких, Петяеву отвезли в больницу. Если бы не визит частного врача, история могла закончиться не так хорошо, считает Петяев.

Само собой, скорая не приехала – руки опустились

Врач долго не приходил и к пенсионеру из Перми Валерию Гилеву. 19 сентября он начал вести во "ВКонтакте" дневник болезни, где рассказывал о симптомах и очередях к участковому. В первом посте он рассказал, что заболел – температура поднялась до 39 – и попытался вызвать скорую. В скорой подробно спрашивали о симптомах, зафиксировали вызов, а через некоторое время перезвонили снова: задавали те же вопросы. Оператор сказал, что с такими симптомами, как у Гилева, нужно вызывать не скорую, а неотложку, и пообещал перенаправить им вызов.

"Решил сам им позвонить, спросили фамилию и адрес, сказали, что им передавали этот вызов, но они не смогли дозвониться, опять спросили про температуру, самочувствие. В итоге: "С такими показаниями вам надо вызывать скорую, они вас на КТ должны свозить, даже если мы приедем, помочь ничем не сможем. У нас нет ни лекарств, ни уколов". Само собой, никто не приехал, руки опустились. Что в таких случаях делать, я не знаю", – написал он.

21 сентября Гилев решил пойти на прием к участковому врачу, потому что у него не спадала температура. Просидел в очереди четыре часа. В итоге скорую ему вызвала сама врач, но потом отправила его домой, ждать врачей. Никто так и не приехал.

28 сентября Гилеву диагностировали пневмонию. Тест на коронавирус оказался отрицательным. Госпитализировали его только 2 октября. 12 октября на странице появилась запись, что Гилев умер. В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что врачи "настоятельно рекомендовали" пенсионеру лечь в больницу, однако он написал письменный отказ от госпитализации. Следственные органы проводят проверку по факту его смерти.

Прождали восемь часов скорую, но она так и не приехала

Дарья из Новосибирска уверена, что проблема не в том, что пенсионерам помощь оказывают менее охотно. Скорее всего, в больницах действительно нет мест и свободных врачей. "Я читала, что людей, которые находятся в группе риска, наоборот, спасают в первую очередь. Бабушка мне говорила, что в палату ее перевели вместе с пожилыми пациентами. Более молодые так и остались лежать в коридоре", – говорит она.

Информацию о том, что методы медицинской сортировки, то есть порядок оказания медицинской помощи, не менялись во время коронавируса, подтверждают несколько опрошенных Радио Свобода врачей. Пенсионеры при этом, как и люди с хроническими заболеваниями, чаще переносят коронавирус в тяжелой форме. Об этом не раз заявляли российские чиновники. В Москве, Московской области, Самаре, Воронежской области и ряде других регионов введен даже обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Несмотря на все эти меры и приказ Министерства здравоохранения об обязательной госпитализации пожилых людей с симптомами коронавируса, скорые в разных городах, как сообщается, продолжают отказывать в госпитализации пенсионерам.

Житель Калуги Владислав Крючков не смог добиться того, чтобы скорая забрала в больницу его 57-летнюю мать. У нее в течение двух недель держалась температура 38,5. КТ показала двухстороннюю пневмонию с 70-процентным поражением легких и подозрением на коронавирус. "Снова вызвали скорую. Прождали восемь часов, но она так и не приехала. Тогда начал звонить в больницы. Везде получал ответ, что мест нет и без скорой помощи никто нас не примет", – рассказывает Крючков. В итоге он отвез маму сам в центральную районную больницу Малоярославца.

"Министерство здравоохранения мне ответило, что места в больницах в Калуге были. При этом мою маму везде отказывались принимать. Правду нам же никто не скажет", – сетует Крючков. Радио Свобода направило запрос в Министерство здравоохранения Калужской области с просьбой дать разъяснения по поводу этой истории.