Минск закрыл границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной

Минск без предупреждения ограничил въезд через сухопутные границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. В белорусском Госпогранкомитете закрытие границы объяснили пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Ранее днём Александр Лукашенко заявил, что армия готова дать отпор в случае агрессии из этих стран.

На границах возникли значительные пробки, свидетельствует Белорусская служба Радио Свобода. Белорусы массово жалуются, что не могут вернуться домой. Через границу пропускают только дипломатический и грузовой транспорт. На выезде пограничники предупреждают граждан, что они в ближайшее время не смогут вернуться. При этом минский аэропорт продолжает работу в обычном режиме.