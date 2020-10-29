Минск закрыл границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной

Минск без предупреждения ограничил въезд через сухопутные границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. В белорусском Госпогранкомитете закрытие границы объяснили пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Ранее днём Александр Лукашенко заявил, что армия готова дать отпор в случае агрессии из этих стран.
На границах возникли значительные пробки, свидетельствует Белорусская служба Радио Свобода. Белорусы массово жалуются, что не могут вернуться домой. Через границу пропускают только дипломатический и грузовой транспорт. На выезде пограничники предупреждают граждан, что они в ближайшее время не смогут вернуться. При этом минский аэропорт продолжает работу в обычном режиме.В четверг Александр Лукашенко пересказывал свой разговор с госсекретарём США Майком Помпео. “Я его предупредил: если только там дёрнутся со стороны Польши, Литвы, ну и может быть Украины , ну мы будем отвечать”. В тот же день он поручил укрепить границу с этим тремя странами.
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