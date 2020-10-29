Атаковавший храм в Ницце опознан следствием

Подозреваемый в убийстве трёх человек во время ножевой атаки в Ницце в четверг опознан как 21-летний тунисец Брахим Ауисауи. Он прибыл в Европу на итальянский остров Лампедуза в конце сентября, предположительно, на лодке или плоту. В октябре он получил предписание покинуть Италию и перебрался во Францию. Об этом источники близкие к следствию сообщили агентству AFP.

У подозреваемого не было при себе паспорта, однако были документы, выданные на это имя Красным крестом в Италии. Лампедуза — один из главных центров приёма беженцев и нелегальных мигрантов в Европе. После карантина на пароме Ауисауи был переправлен в итальянский Бари 9 октября, — передаёт газета The Guardian со ссылкой на источники в итальянском следствии. Из-за большого наплыва беженцев из Туниса, власти Италии не репатриируют их, а выдают им предписание покинуть страну.

Ауисауи получил такое требование и нелегально перебрался во Францию. Там он не запрашивал убежища. К расследованию подключились власти Туниса, передаёт Reuters. Был ли арестованный причастен к каким-либо организациям — пока неизвестно.