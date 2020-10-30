Адвоката бывшего полицейского из дела Голунова лишили статуса

Адвоката Алексея Коврижкина лишили статуса на два года. Он представлял интересы бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, которого следствие считает возможным организатором задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова.



Издание "Открытые медиа" сообщило, что основанием для лишения статуса адвоката стала якобы негласная запись Коврижкиным на телефон двух следователей Следственного комитета и передача им взятки.

На Коврижкина пожаловались два бывших сотрудника Следственного комитета Сергей Дубинский и Андрей Тринев. Они были арестованы за взятку, которую передал им Коврижкин от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. В жалобах бывшие следователи утверждали, что адвокат совершил провокацию взятки и самовольно проводил оперативно-розыскные мероприятия, записывая с ними разговоры о деньгах на телефон.

Коврижкин сообщил "Открытым медиа", что намерен обжаловать решение совета, которое, однако, уже вступило в силу. Поэтому Игорю Ляховцу придётся искать нового адвоката для защиты в Мосгорсуде, который приступит к рассмотрению дела Голунова 11 ноября.

На скамье подсудимых — бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев, а также их бывший начальник Игорь Ляховец. Они обвиняются в том, что летом 2019 года незаконно приобрели, а потом подбросили наркотики Ивану Голунову.