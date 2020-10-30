Полиция застрелила напавшего на участок подростка в Татарстане

Полиция застрелила 16-летнего подростка, который, как утверждается, напал на участок в городе Кукмор на границе Татарстана и Кировской области. Об этом сообщает МВД республики.
Инцидент произошёл ночью 30 октября. На территорию служебной парковки у здания отдела МВД по Кукморскому району были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Когда их начали тушить, в полицейских была брошена ещё одна бутылка.
Утверждается, что полицейские догнали подозреваемого, а тот ранил одного из них ножом, после чего был застрелен. Как сообщает телеграм-канал Mash, при нападении подозреваемый кричал "Неверные! Аллах акбар", а перед атакой записал видеообращение. Нападавший опознан как 16-летний уроженец Алтайского края.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
- Пострадавший полицейский госпитализирован с колото-резанными ранами, его жизни ничего не угрожает.
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