Полиция застрелила напавшего на участок подростка в Татарстане

Полиция застрелила 16-летнего подростка, который, как утверждается, напал на участок в городе Кукмор на границе Татарстана и Кировской области. Об этом сообщает МВД республики.

Инцидент произошёл ночью 30 октября. На территорию служебной парковки у здания отдела МВД по Кукморскому району были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Когда их начали тушить, в полицейских была брошена ещё одна бутылка.

Утверждается, что полицейские догнали подозреваемого, а тот ранил одного из них ножом, после чего был застрелен. Как сообщает телеграм-канал Mash, при нападении подозреваемый кричал "Неверные! Аллах акбар", а перед атакой записал видеообращение. Нападавший опознан как 16-летний уроженец Алтайского края.