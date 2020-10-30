Россияне закупают товары впрок, опасаясь нового карантина

Почти треть россиян начали закупать товары впрок, готовясь к введению новых ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений "Юла" и агентства ResearchMe.

Исследование проводилось в формате онлайн-опроса. В нём приняли участие более 1600 человек: 16 процентов из Москвы, 8 процентов — из Санкт-Петербурга, 22 процента — из городов-миллионников.

Согласно результатам опроса, пятая часть респондентов закупает товары первой необходимости. 12 процентов опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.



Исследование также показало, что половина опрошенных россиян после введения осенью новых ограничений стали чаще совершать покупки в своём районе. Около 40 процентов при этом отметили, что им пришлось экономить и они стараются покупать лишь самое необходимое.

Каждый десятый опрошенный планирует чаще начать покупать товары в интернете.



Весной, ещё до введения ограничительных мер в первую волну эпидемии, с полок магазинов начали пропадать продукты и товары первой необходимости - крупы, консервы и туалетная бумага. Власти тогда заявляли, что в России есть резерв продовольствия и угрозы дефицита нет.

В начале октября в связи с ростом заражений коронавирусной инфекцией в России вновь начали вводить ограничения. Россияне стали чаще закупаться товарами из так называемого сегмента апокалипсис — круп, консервов и прочее, отмечается в исследовании торговой сети "Магнит".



При этом власти неоднократно заявляли, что не планируют вводить тотальные ограничительные меры и останавливать экономику. Мэр Москвы также говорил, что полный карантин "неприемлем и невозможен".