Президент Украины предложил распустить Конституционный суд

Президент Украины Владимир Зеленский 30 октября внёс в Верховную Раду законопроект о прекращении полномочий Конституционного суда страны. Он предлагает отменить одно из решений суда и прекратить полномочия судей, принимавших это решение.

Проект закона “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству” состоит из двух статей. Первая предлагает признать ничтожным решение КС от 27 октября. Тогда суд признал противоречащими основному закону ряд полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.

Вторая статья предлагает уволить участвовавших в принятии решений судей и начать процедуру нового отбора КС.

Конституция Украины не предусматривает увольнение судей Конституционного суда решением парламента или президента. Решение об освобождении от должности судьи суд должен принимать сам не менее чем двумя третями от его конституционного состава. Прекращение полномочий судьи возможно в случае истечения его полномочий, достижения 70-летнего возраста, выхода из украинского гражданства или нарушения им законов.

Что вызвало конфликт президента и КС

27 октября Конституционный суд признал незаконными полномочия антикоррупционного ведомства Украины по контролю и проверке деклараций чиновников и депутатов, круглосуточному доступу граждан к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни должностных лиц и ряду положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

После этого Зеленский инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, — напоминает "Интерфакс". По итогам заседания было собрано заседание правительства в президентской администрации. Правительство обязало антикоррупционное агентство восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки вопреки решению суда, которое, согласно украинским законам, не может быть обжаловано или отменено.