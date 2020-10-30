Суд в Томске отказался возбуждать дело об отравлении Навального

Кировский районный суд Томска в пятницу признал законным отказ следователей возбуждать уголовное дело по подозрению в отравлении оппозиционера Алексея Навального. О решении суда сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, представлявший интересы Навального.

Суд также отказал в требовании обязать органы следствия возбудить уголовное дело, а также не стал обязывать МВД возвратить Навальному личные вещи, в том числе одежду, в которой он был, когда почувствовал себя плохо 20 августа. Сам Навальный считает эту одежду важной уликой, поскольку на ней могли остаться следы отравляющего вещества.

Суд сослался на то, что транспортная полиция Томска всё ещё проводит доследственную проверку по делу Навального; при этом установленные законом сроки проверки уже превышены. При этом представители российских властей ранее заявляли, что возбудить уголовное дело невозможно, поскольку Германия не передаёт Москве имеющиеся у неё доказательства отравления Навального.