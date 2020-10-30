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В Чите проверяют смерть больной, обвинившей медиков в отказе помочь

Пенсионерка из Читы, у которой подтвердили COVID-19, перед смертью записала видео с жалобой на отказ в медицинской помощи, несмотря на ухудшающееся состояние. Через 10 дней после записи пенсионерка умерла. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку.

В ролике, опубликованном в соцсетях, Ольга Сорокина сообщила, что заболела коронавирусной инфекцией 19 октября и с тех пор не может дождаться госпитализации. Медики, которые приезжали к ней домой несколько раз, по её словам, заполняли документы и уезжали.

По её словам, она говорила медикам, что силы покидают её, и понятно, что у неё воспаление легких. "Сын обратился за помощью в минздрав, на него там спустили Росгвардию. Если я умру, в этом виновато только министерство здравоохранения с таким халатным отношением к тяжелобольным", – заявила больная.

После публикации этого видео пенсионерку госпитализировали 28 октября, на следующий день она умерла.

В Алтайском крае за последние сутки выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России – более 18 тысяч.

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