Три кусочка смальты. Почему Путин и Лавров не приехали в Сербию

Владимир Путин и Сергей Лавров должны были в конце октября побывать в Белграде – но не приехали. Между тем на Балканах назревает новая геополитическая битва, успех в которой России совсем не гарантирован.

В тени собора св. Саввы

Исполинский, на десяток метров выше Святой Софии (ныне мечеть Айя-София) в Стамбуле, собор Св. Саввы в Белграде строили 85 лет – его первый камень был заложен в 1935 году. Наконец в октябре этого года почти достроили, заканчивают внутреннюю отделку. Но официальное открытие одного из самых больших христианских храмов Европы, сооружение которого обошлось в итоге в 100 млн евро, было отложено, предположительно до декабря. На торжествах ожидали президента России Владимира Путина, но он от своего октябрьского визита в сербскую столицу – впрочем, официально не объявлявшегося, – отказался. Вроде бы из-за пандемии Covid-19.

В январе 2019 года российский лидер в соборе уже побывал, символически закончив одну из мозаик тремя кусочками смальты – белым, синим и красным, цветов государственных флагов России и Сербии, которые, кроме оттенков, похожи. Мозаику площадью 15 тысяч квадратных метров спонсировала "Газпромнефть", отдав более 10 млн евро. Но побочного политического эффекта это, кажется, не принесло.

В сентябре Сербия, совершив при посредничестве Госдепартамента США дипломатический спурт, заключила серию соглашений экономического и гуманитарного характера с частично признанной Республикой Косово, в одностороннем порядке провозгласившей независимость от Сербии двенадцать лет назад. Тот факт, что подписание бумаг произошло в рабочем кабинете Дональда Трампа и при его личном участии, придал этому событию исторический характер. Президент Сербии Александр Вучич сидел по правую руку Трампа, премьер Косово Авдулла Хоти – по левую. "Они там враждовали четыреста лет, а я прекратил это, – со свойственным ему апломбом сказал позже Трамп, – причём легко. Через двадцать минут все уже обнимались и целовались".

Они там враждовали четыреста лет, а я прекратил это

Не прошло и трёх недель после знаменательного акта в Овальном кабинете, как в сентябре в Белграде открылось представительство Американской корпорации финансирования международного развития (USIDFC). Задача этого органа исполнительной власти в составе федерального правительства США – координировать предоставление иностранной помощи через финансирование частных проектов развития. Александр Вучич так и сказал на церемонии, приветствуя "американскую команду важных, старательных и порядочных людей": "То, что сделано в Вашингтоне, сделано прежде всего из-за идеи, чтобы США присутствовали в регионе, чтобы помогли нам всем нормально жить, и чтобы это было сделано через экономику".

По данным из официальных сербских источников, для начала USIDFC готова привлечь в региональные инфраструктурные проекты 3,7 млрд долларов. Сюда входит строительство 80-километровой автомагистрали, которая свяжет самый крупный город на юге Сербии – Ниш с пунктом перехода на административной границе с Косовом, Мердаре. Прицел здесь делается на выход Сербии к морю, в албанский порт Дуррес. Специальный представитель президента США Ричард Гренелл анонсировал ещё 13 млрд долларов вложений в экономику Сербии в течение ближайших нескольких лет. Должен произойти и другой важнейший сдвиг – включение Косова в создаваемый "Балканский Шенген". Это проект устранения барьеров для свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала между странами Западных Балкан. Год назад соответствующую декларацию подписали лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии. Таким образом, в регионе возникает новая экономическая ткань, несущая живущим здесь народам перспективу окончательного избавления от угрозы перебить друг друга.

Без услуг Кадырова

Успех Ричарда Гренелла и его команды, которая готовила пакет документов для Вучича и Хоти, активизировала другая часть диалога – под руководством спецпредставителя Евросоюза по косовской проблеме Мирослава Лайчака и патронажем шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля. Динамично идут консультации по формированию Союза сербских муниципалитетов, который должен гарантировать коллективные права сербского населения Косова и Метохии. Развязывание этого узла самых непримиримых противоречий могло бы расширить перспективы косовского урегулирования.

Москву, никогда не предлагавшую практического решения косовской проблемы, и сейчас продолжают держать в стороне от этих процессов. Потешные идеи вроде той, что посредником между Белградом и Приштиной мог бы выступить нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров, вряд ли стоит брать в расчёт. И хотя во время последнего визита Путина в Белград замеры общественного мнения показывали, что его рейтинг среди сербского населения превосходит рейтинг самого Вучича, ни из одного политического лагеря в Сербии не слышно голосов, которые выступали бы за непосредственное участие России в решении сложнейшего косовского вопроса.

Как бы то ни было, в середине лета российский министр иностранных дел Сергей Лавров демонстративно советовал Вучичу не форсировать "так называемую окончательную нормализацию". Россия заявляет, что примет любое решение, которое устраивает сербов и отвечает резолюции Совбеза ООН № 1244. Но поскольку 20-летней давности документ не позволяет признавать независимость Косова вообще никому (хоть половина членов ООН это уже сделали), то гипотетическое принятие Косова в ООН, которое стало бы окончательным признанием его независимости, без согласия России на пересмотр означенной резолюции просто не состоится. До тех пор и путь Сербии в ЕС останется закрытым.

Давление России на Сербию будет только усиливаться

Россия продолжает декларировать себя как формального защитника всех стран, включая Сербию, от главного зла современного европейского мира – НАТО, игнорируя тот факт, что приобщиться к этому союзу пожелали практические все балканские страны. При этом концептуальной политики России на Балканах не существует. Опять же потому, что союзник на полуострове у неё, из дюжины стран, остался только один – Сербия . Это даёт свои результаты: американский исследовательский центр Global Fire Power, составляющий рейтинг военной мощи стран мира по десяткам критериев, ставит Сербию на первое место на Балканах. Портал "Балканская сеть безопасности" оценивает совокупные расходы Белграда на оборону с 2017 года во внушительную сумму - миллиард евро (при том, что Сербия не упускает случая напомнить о своём военном нейтралитете). Военные расходы – тоже часть экономики, однако довольно затруднительно провести параллель между открытием в Белграде того же офиса USIDFC и появлением там представительства министерства обороны России в составе трёх человек, которое будет "оказывать поддержку и обеспечивать более быстрое решение вопросов, связанных с военно-технической помощью и сотрудничеством".

Россия, пишет хорватская Jutarnji list, не хочет играть конструктивную роль, поскольку знает, что в условиях стабильности у всех балканских стран появится только одно желание — войти в Евросоюз и НАТО, и тогда Кремлю на Балканах делать будет уже нечего. Поэтому он боится, что Сербия и Александр Вучич смогут сами справиться с решением косовского вопроса.

"Продать дружбу с Россией"

Тем временем продолжается процесс сближения Сербии с Западом. Как отмечалось в одной из публикаций вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA), Сербия имеет самый значительный из западнобалканских стран контингент войск в многонациональных операциях под руководством ЕС и ООН и начала реализацию второго цикла Плана действий индивидуального партнерства с НАТО. В 2019 году она провела больше учений со странами НАТО, чем с Россией. Несмотря на давление со стороны Кремля, Белград отказывается предоставить дипломатический статус так называемому Российско-сербскому гуманитарному центру в Нише, откуда, как полагают многие на Западе, сотрудники российских спецслужб собирают информацию по всем Балканам.

Сербия является единственной страной на Западных Балканах, которая передала России (в 2008 году, при предыдущем правительстве) контрольный пакет акций газовой и нефтяной промышленности. Эта ситуация, отмечает директор близкого, как считается, к Вучичу белградского аналитического Центра евроатлантических исследований (CEAS) Елена Милич, предоставила Москве возможность построить необычайно крупный частный сектор безопасности (де-факто находящийся под контролем другого государства), что оказывает влияние на защиту критически важной инфраструктуры в Сербии. Москва умело использует травмы натовских бомбардировок конца 90-х для стимулирования многолетней дезинформационной кампании. Она ведётся через местное отделение агентства "Спутник", встречая практически нулевое сопротивление. "В период интенсивных усилий нынешней администрации США достичь вместе с ЕС всеобъемлющего многопланового компромисса между Белградом и Приштиной, который позволил бы Белграду более прочно укорениться на политическом Западе, можно ожидать, что дестабилизирующее давление России на Сербию будет только усиливаться", – считает Милич. Июльский опрос общественного мнения под названием "Это мы", проведенный центром CEAS, показал, что 65 процентов граждан поддерживают укрепление сотрудничества между Сербией и Соединенными Штатами в области безопасности, обороны и экономики, что не отменяет их позитивного отношения к России в целом.

Некоторые въедливые аналитики, например, Януш Бугайский из Центра анализа европейской политики (CEPA), ставят в упрёк Сербии то, что она придерживается югославской практики манипулирования своими отношениями с Москвой для получения выгод от Брюсселя и Вашингтона. Белград говорит западным чиновникам, отмечает эксперт, что опасается сворачивания связей с Россией из-за внутренней оппозиции со стороны националистических групп и православной церкви, которые стремятся к более тесному стратегическому союзу с Москвой. Но, пытаясь сбалансировать свои отношения с США, ЕС, Россией и Китаем, Сербия, по сути, подрывает свои связи с западными институтами и ослабляет безопасность на Балканском полуострове. Сербия застряла в воронке времени, когда Россия, Китай, Европа и США рассматриваются как равнозначные силы, а её политики ищут преимуществ, разыгрывая эти силы друг против друга, считает эксперт.

Вучичу досадно всё это сознавать. А критиков у него хватает, и некоторые из них имеют постоянный доступ к российским федеральным СМИ. Это, например, Младжан Джорджевич, президент национального движения "Освобождение" и "один из ключевых финансистов", по утверждению Елены Милич, якобы продемократической, а на самом деле прокремлёвской оппозиции в Сербии. Вокруг него, заявляет аналитик, собрались "открыто прокремлевские структуры". Они организовали продолжительные беспорядки в Белграде по итогам июньских выборов в парламент, когда стало ясно: безоговорочная победа Прогрессивной партии Вучича гарантировала такой состав парламента, который способен ратифицировать любое соглашение с Косовом. Один из стандартных лозунгов заключался в том, что любая сделка между Белградом и Приштиной будет "предательством", и если это произойдет, силы безопасности должны "взять дело в свои руки".

Балканы приобретают новое значение в конфронтации между США и Россией

Сейчас Джорджевич пишет, что Вучич готовится "продать дружбу с Россией и Китаем за несколько миллиардов долларов в виде займов", а "весь вашингтонский эпизод, и это должно быть ясно России, представляет собой лишь последний шаг Вучича к поворотув стиле Джукановича, к которому он готовился годами". По убеждению лоялистов Москвы, лидер Черногории Мило Джуканович в своё время обвёл Москву вокруг пальца, подготовив за её спиной вступление страны в НАТО. Поведение Александра Вучича ставит под вопрос не только территориальную целостность Сербии и сербско-российские отношения, но и присутствие России на Балканах, считает директор белградского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович. Имена сербских интеллектуалов, разделяющих подобные воззрения, можно найти под открытым письмом Владимиру Путину с просьбой лишить Александра Вучича ордена Александра Невского.

Вероятно, всю упомянутые выше вопросы и намеревался обсудить в Белграде министр Лавров, чей приезд в последнюю неделю октября должен был заменить путинский, но этому помешали ковидные обстоятельства. Однако Лаврова встречал бы здесь другой коллега – в новом составе кабинета на должность главы МИД назначен бывший глава администрации Вучича 37-летний Никола Селакович, а его предшественник Ивица Дачич, старый приятель Лаврова, с которым они любили играть и петь под гитару, отправлен руководить парламентом – Народной скупщиной Сербии. Селакович не имеет никакого опыта международной деятельности, и можно предположить, что в преддверии решительного поворота косовского сюжета Вучич решил поработать собственным министром иностранных дел.

Как пишет болгарская газета "Труд", "Балканы приобретают новое значение в конфронтации между США и Россией – только так можно воспринимать отложенный визит президента России Владимира Путина в Белград. В ближайшие месяцы напряженность на Балканах может спровоцировать конфронтацию. Очевидно, что впереди нас ждет битва за Балканы".

Автор – корреспондент "Новой газеты" на Балканах, специально для Радио Свобода