Эмомали Рахмон в пятый раз вступил в должность президента Таджикистана

В Душанбе состоялась церемония инаугурации вновь избранного президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он в пятый раз вступил в должность, передаёт Таджикская служба Радио Свобода — Радио Озоди.

Выборы президента состоялись 11 октября. Согласно официальным подсчётам, Рахмон набрал на них почти 91 процент голосов. Эмомали Рахмон побеждал на всех выборах президента в Таджикистане с 1994 года, до этого он фактически руководил государством во время гражданской войны во главе Верховного совета.

Согласно Конституции страны образца 1994 года, президентом один и тот же человек мог избираться дважды по пять лет. В 1999 году президентский срок был разрешён только один и на семь лет. В 2003 году два президентских срока были возвращены в Конституцию, но каждый из них — уже по семь лет.

А в 2015 году Рахмону было присвоено почётное звание “Лидер нации – основатель мира и национального единства”, позволяющий ему баллотироваться на пост главы государства столько, сколько он этого захочет. В результате президент, находящийся у власти почти 28 лет, занимает восьмое место в мире среди не-монархов по продолжительности правления.

По мнению международных наблюдателей, ни одни из выборов в Таджикистане не были демократическими, прозрачными и не соответствовали международным стандартам.

Национальный альянс Таджикистана, союз оппозиционных групп, находящихся за рубежом, назвал президентские выборы незаконными и призвал международные организации не признавать их. Социал-демократическая партия страны объявила бойкот выборам и не признала их итоги.