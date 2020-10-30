Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Умер музыкальный руководитель Михайловского театра Александр Ведерников

Музыкальный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге, дирижёр Александр Ведерников умер на 57-м году жизни. Об этом сообщили секретарь Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно в своём фейсбуке и сайт ClassicalMusicNews. Причины смерти не уточняются.

Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Дирижёр Александр Ведерников
Embed
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Дирижёр Александр Ведерников
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Ведерников родился в Москве, в семье солиста Большого театра Александра Ведерникова и профессора Московской консерватории Наталии Николаевны Гуреевой. В 1988 году окончил Московскую консерваторию по специальности оперно-симфоническое дирижирование у Леонида Николаева.

Служил в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, был вторым дирижёром Симфонического оркестра им. Чайковского. Основал оркестр "Русская филармония", был его руководителем и главным дирижёром.

Восемь лет был главным дирижёром и музыкальным руководителем Большого театра. С сентября 2018 года – главный дирижёр Датской королевской оперы.

Ведерников был гостем эфиров Радио Свобода.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG