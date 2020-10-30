Музыкальный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге, дирижёр Александр Ведерников умер на 57-м году жизни. Об этом сообщили секретарь Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно в своём фейсбуке и сайт ClassicalMusicNews. Причины смерти не уточняются.

Ведерников родился в Москве, в семье солиста Большого театра Александра Ведерникова и профессора Московской консерватории Наталии Николаевны Гуреевой. В 1988 году окончил Московскую консерваторию по специальности оперно-симфоническое дирижирование у Леонида Николаева.

Служил в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, был вторым дирижёром Симфонического оркестра им. Чайковского. Основал оркестр "Русская филармония", был его руководителем и главным дирижёром.

Восемь лет был главным дирижёром и музыкальным руководителем Большого театра. С сентября 2018 года – главный дирижёр Датской королевской оперы.

Ведерников был гостем эфиров Радио Свобода.