Братья Эппле. Документальный мультфильм о жертвах репрессий

В День памяти жертв политических репрессий выходит новая серия анимационного документального проекта "Хорошо помню" — фильм "Братья Эппле".

"Хорошо помню" — это сериал, авторы которого при помощи мультипликации рассказывают о жертвах сталинского террора. Дети, внуки и правнуки рисуют и оживляют семейные истории, пытаясь таким образом узнать и понять, что произошло в их семьях много десятилетий назад и как быть с этой памятью сегодня. Документальный мультфильм "Братья Эппле" рассказывает о братьях Николае и Льве. Первый изобретал приборы для усовершенствования навигации самолетов, второй стал довольно известен, иллюстрируя книги Чуковского, Лескова, Бажова, Ершова. В начале войны как "лица немецкой национальности" братья были высланы из Москвы и оказались в трудармии — фактически лагере, в двух разных отделениях Севураллага. Лев мог подрабатывать рисованием портретов, благодаря чему выжил, а Николай умер при невыясненных обстоятельствах в 1944 году.

Юрий Михайлин, режиссер фильма:

"Нам показалось важным и интересным сделать фильм о человеке, о котором, как казалось на момент начала работы, почти ничего неизвестно. По документам Николай Эппле даже не считается репрессированным — он ни в чем не обвинялся, не был осужден, даже таким органом как внесудебные тройки, при этом оказался на лесоповале в условиях лагеря, где и умер. Поскольку нет документов, он не может быть реабилитирован.

Человек просто исчез, причем, в отличие от многих людей, прошедших лагеря, формально даже не был приговорен к сроку, поэтому нет следственного дела, где можно было бы получить информацию о нем. Про его брата Льва наоборот известно довольно много, он оставил большое художественное наследие, оформил десятки книг, не так давно вышла подробная книга о его жизни «Кабинетный ученый»".

Александра Кононова, режиссер и художник фильма:

"Смерть Николая, неизвестность, которой он окружён, сильно усложняет задачу рассказа о его судьбе. Он будто недовысказался своей жизнью, и нужно было найти варианты своего рода расширения его жизни и, насколько это возможно, её не абсолютного окончания.

Фильм создаёт память — это его важная задача, а суть памяти — продлить жизнь. Трудно было найти форму для этой памяти. Мы решили делать фильм про обоих братьев, у нас два главных героя. Не только про того, о ком все известно. Рассказ о жизни Льва позволил лучше узнать Николая и почувствовать его как реально существовавшего человека".

"Братья Эппле" — третий фильм проекта, первые два: "История бабушки Зори" и "Как пропал Борис Фомич".