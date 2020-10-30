В Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в провинции Измир, у западного побережья Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море.

В Измире разрушено несколько десятков жилых домов и отелей. На месте работают спасатели. Есть погибшие и пострадавшие.

Подземные толчки ощущались в Стамбуле и Афинах. Есть пострадавшие на близлежащем греческом острове Самос.

Одно из крупнейших землетрясений в Измире произошло в 1999 году. Тогда погибли около 17 тысяч человек.