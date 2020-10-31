В результате землетрясения в Турции погибло не мнее 25 человек

Не менее 25 человек погибли, более 800 пострадали в результате землетрясения в Измире на западе Турции.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море. Обрушилось несколько десятков зданий. Из-под завалов спасено не менее 100 человек. Спасательные работы продолжаются.

Толчки ощутили и жители близлежащих греческих островов. В Греции при землетрясении погибли два человека, 20 пострадали.

Одно из крупнейших землетрясений в Измире произошло в 1999 году. Тогда погибли около 17 тысяч человек.