Хабаровчане в очередной раз вышли на митинг в поддержку экс-губернатора

В Хабаровске прошла традиционная субботняя акция протеста. Местные жители выступают в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. По оценкам местных СМИ, в митинге участвовали около 300 человек.

Протестующие традиционно собрались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края. После этого они прошли по центральным улицам города.

В мэрии Хабаровска напомнили, что все акции в условиях пандемии коронавируса являются несанкционированными – в городе запрещены все массовые мероприятия. По данным администрации, с начала акций в поддержку Фургала суды приняли более 300 решений по нарушениям на митингах. Более 50 человек приговорены к административным арестам, почти 40 – к обязательным работам.

Сергея Фургала арестовали летом по обвинению в организации заказных убийств 15-летней давности и отправили в Москву. Экс-губернатор свою вину не признает. Основное требование протестующих – открытый суд над бывшим губернатором в регионе.