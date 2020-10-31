Кадыров потребовал извинений от Жириновского за критику

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Жириновского. Ранее лидер ЛДПР и депутат Госдумы в эфире радиостанции "Эхо Москвы", комментируя резкие высказывания Кадырова в адрес французского президента Эммануэля Макрона, заявил, что главы российских регионов не должны высказываться по международным вопросам.

По словам Кадырова, слова лидера ЛДПР его удивили и возмутили. "Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной думе", – написал глава Чечни, обвинив депутата в самопиаре.

Макрон в середине октября, после убийства под Парижем выходцем из Чечни учителя, выступил с критикой исламского экстремизма. Это вызвало недовольство среди мусульман. Кадыров назвал Макрона "вдохновителем терроризма в своей стране".

В пятницу, 30 октября, с резкими комментариями в адрес президента Франции выступил чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен обвинил Макрона в оскорблении чувств верующих мусульман под лозунгом свободы слова.

В Москве мусульманские активисты устраивали акции протеста перед зданием французского посольства. Дипмиссия обратилась к российским властям с просьбой усилить охрану всех представительств в стране.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо и одновременно недопустимо убивать.

47-летний учитель Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он обсуждал свободу слова с учениками и показывал карикатуры журнала Charlie Hebdo пророка Мухаммеда. После этого педагог получал угрозы.

Виновным в убийстве считается 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Несколько лет назад он переехал с семьей во Францию. Его застрелили при задержании.

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