После марша в Минске милиция задержала несколько человек

Не менее восьми человек задержаны на традиционном субботнем женском марше в центре Минска. К акции женщин сегодня присоединились инвалиды. Вместе они прошли по центральным улицам с требованием отставки Александра Лукашенко и прекращения насилия.

Митингующие несли в руках цветы, бело-красно-белые флаги и портреты политзаключенных. Некоторые участники шествия по случаю Хэллоуина надели маски с лицами чиновников из ближайшего окружения Лукашенко и руководителей силовых структур.

Демонстранты пытались перекрыть улицы в центре Минска, однако милиция не дала им этого сделать. По ходу движения колонну сопровождали несколько милицейских машин без опознавательных знаков.

Протесты в Минске и других белорусских городах не стихают с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победу на них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признала и потребовала отставки Лукашенко.